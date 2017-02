El consultor de proyectos, arquitecto Raúl Guillen Guevara, refirió a Ímpetu que el proyecto del Terminal Terrestre de Pucallpa, el cual viene ejecutando la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, debe ser implementado y cumplir con las normas y requisitos establecidos. “Por lo que percibo externamente, considero que todo terminal debe reunir las condiciones mínimas de habitabilidad que establecen los reglamentos nacionales de edificaciones, para dar confort, no solamente a los usuarios, sino también a las agencias de transportes”, dijo. En cuanto a las condiciones mínimas de habitabilidad detalló: Los requisitos para las salas de atención, los patios de maniobra, el impacto de contaminación ambiental, “ese tipo de servicios no se pueden dar en lugares que están con tierra”, señaló. Debe tener servicios higiénicos apropiados, una infraestructura apropiada, protección a los pasajeros, “para que se esa manera sea atractiva para las empresas que brindan sus servicios, no puede ser un lugar donde los usuarios estén sujetos a las inclemencias del clima”, señaló. Agregó que el patio de maniobras debe estar techado; así como una parte del abordaje de los vehículos, ante las lluvias. “Esas cosas observo que todavía faltan implementarse, es verdad que todo esto es un proceso que se tiene que ir mejorando y en la medida que esto se logre por parte de la municipalidad, creo que va a ser muy atractivo para la ciudad”, dijo. Señaló además que el servicio de transporte interdistrital, le compete a la municipalidad, por lo que debe atender esa demanda de servicio, más aun cuando las zonas de la carretera Federico Basadre está generando un impacto vial negativo; “así que debe elaborar el proyecto de acuerdo a las normas y requisitos, si se va a dar la certificación”.