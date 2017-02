La modelo Melissa Paredes atraviesa por momentos muy difíciles. No solo su suegro y su esposo son investigados por supuestamente haberse beneficiado de un trato con la empresa Odebrecht, sino que hace unos días, su madre fue acusada de golpear a la hija de su actual pareja. Ante esta ola de polémicas, la exMiss Perú fue invitada a declarar por el programa “En boca de todos” de América Televisión, y sus palabras fueron más que duras, llegando incluso a llamar “corrupto” a Jorge Cuba. “Sí estamos molestos con él, sí nos molesta muchísimo el tema. No entiendo a qué va. O sea es que hacerme daño a mí, hacerme cargamontón a mí, ya bastante tengo con el corrupto de mi suegro”, mencionó Melissa. “Mala onda”. Luego de emitirse el audio, la exparticipante de Esto es Guerra se atrincheró en sus redes sociales para responder al citado medio y asegurar que sus palabras fueron sacados de contexto. “¡Ya me tienen harta! ¡¡Espero que pongan el audio completo!! Porque así como lo soltaron suena a que yo lo estoy calificando. En serio qué mala onda”, escribió.