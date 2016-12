Tras dictarse comparecencia restringida contra el cómico Pablo Villanueva, más conocido como Melcochita, por un accidente en Trujillo que dejó un fallecido y un herido, la hija del investigado reveló el estado de ánimo del artista. “Por dentro, mentalmente está destruido, está mal. No es algo que se ha querido y él dice que siente… que esto lo va a tener pendiente, no es fácil. Es una vida que se ha perdido”, declaró la hija de Melcochita, Susan Villanueva. Como se sabe, Melcochita conducía el vehículo que impactó una moto en la carretera Panamericana Norte de Trujillo (La Libertad) el miércoles último a las 6:00 a.m. El accidente acabó con la vida de Gilmer Castillo Caballero (49) y dejó herido a Jorge Luis Saldaña Sánchez (35).Susan Villanueva también dijo que su padre tiene problemas para dormir, pues “revive” el accidente. El cómico incluso lamentaría haber viajado al norte del país. “A veces las cosas pasan,

le puede pasar a cualquiera, he podido ser yo que iba a recoger el cadáver de mi padre también, de sus hijas y de su esposa”, comentó Susana Villanueva. Melcochita afrontará en libertad el proceso que se le sigue por los presuntos delitos de homicidio culposo agravado y lesiones culposas agravadas. También pagará una caución de S/ 20.000 y una indemnización a los deudos de Gilmer Castillo y al herido.