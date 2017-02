La Defensoría del Pueblo en la región Ucayali, reporta dos conflictos sociales, uno que está en proceso de diálogo para viabilizar una solución favorable y otro aun latente que mantiene en vilo a una parte de la población, ha referido Nicolás De la Cruz, representante de este organismo del estado en Pucallpa. La exigencia de la masificación del gas, es el primer conflicto social identificado y sobre las acciones para su atención, anuncia una reunión el próximo 2 de marzo, donde también se abordará temas de los sectores educación y salud. Indicó el representante de la Defensoría del Pueblo, que un tema espinoso, pero no menos importante, es el conflicto en el distrito de Curimaná, generado por el constante cambio de alcalde en el que toma decisiones el Jurado Nacional de Elecciones y el Poder Judicial. En la última reposición a Loiber Rocha en la alcaldía, generó actos de violencia y la pérdida de vidas humanas. El segundo conflicto social, es una problema que está latente en la población, porque no se sabe cómo va a terminar si es que una vez se cambia su mandato de ubicación y detención, refirió sobre este conflicto. En otro momento de sus declaraciones, Nicolás De la Cruz precisó que en la región Ucayali, existen varias mesas de trabajo instaladas para atender problemas y demandas sociales “se están volviendo a reactivar porque estaban paralizadas”, indicó. Sobre la solución a los conflictos, indica que compete al Estado Peruano, la Defensoría del Pueblo según sus competencias solo hace un seguimiento o acercamiento porque la institución no resuelve el conflicto, su función principal es acercar al estado hacia el sector que está en un proceso de reclamo, explicó.