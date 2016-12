La información publicada en el diario Gestión, de Lima, no significa –al menos no debería significar- que ya está totalmente finiquitada la venta de los activos de Duke Energy Corporation, por lo menos no en el Perú, Así como cuando Duke Energy compró esos activos a Maple Gas del Perú, las autoridades peruanas, a través de Perúpetro, tuvieron que permitir la operación con una resolución gubernamental, lo mismo tendrá que ocurrir en esta oportunidad. Que se emita ese documento oficial del gobierno peruano, implica que la firma que está adquiriendo los activos de Duke Energy en nuestro país, adquirirá también los pasivos que pueda tener la empresa. Entre esos pasivos, está el compromiso firmado que tiene pendiente su subsidiaria en Ucayali, Aguaytía Energy, de otorgar el dote suficiente para el Proyecto de Masificación del Gas Natural que beneficie a la región Ucayali, un tema que está suspendido con el pretexto de que se encuentra dirimiéndose internacionalmente en procura de reducir las regalías que actualmente está abona al país, un asunto que ya había sido reducido años antes también a cambio de una cuota de gas natural que tampoco se ejecutó. En aquellos tiempos, se ilusionó a todos con que Ucayali sería la primera región del país en ser beneficiada con la masificación, por poseer el recurso en su subsuelo, ser un mercado más rápidamente manejable y contar con infraestructura, con un ducto que llega hasta la Central Térmica de Pucallpa, que la propia empresa instaló pero que actualmente es un elefante blanco. Ese pasivo tiene que ser asumido por la empresa que compre los activos de Duke Energy. Ese pasivo está implícitamente reconocido por el gobierno nacional cuando, entre todo el papeleo existente para las operaciones de extracción, generación y transporte de energía que viene desarrollando Aguaytía Energy y las operadoras creadas por la trasnacional para aprovechar el contrato que maneja para estas operaciones extractivas en Ucayali, está el compromiso de ceder el suficiente gas natural para el uso doméstico entre los ucayalinos. Porque, además, así debe ser. No podemos tener el recurso bajo los pies y ver que lo transforman en energía para venderla en otros sitios y todas las aspiraciones de desarrollo entradas en el recurso gas, se desvanecen delante de nuestras narices. Ese pendiente, en estos momentos que ya concluyeron los negocios entre Duke Energy y el grupo Enerlam, debe ser expuesto por los interesados ante los ojos del gobierno nacional, para que emita la resolución del caso y se reconozca ese pasivo. ¿Y quién lo debe exponer? Las autoridades, sobre todo las regionales. ¿Qué ellos no son parte del contrato? No, pero son las autoridades, ¿o no?