Una humilde anciana de 82 años que trabaja como recicladora y es benefi ciaria de Pensión 65, ayer fue víctima de la delincuencia en el Puerto del Malecón Grau, pero la fortuna de estuvo del lado del malhechor, ya que ella no tenía ni un sol. Rosario Borbor Iterrera, fue encontrada por los efectivos de la Dirección Antidrogas (DIRANDRO), quienes al verla muy asustada la interrogaron y la trasladaron hasta la comisaría de Pucallpa para que presente su denuncia. La octogenaria narró que se encontraba recogiendo botellas con absoluta tranquilidad, cuando se acercó un hombre con el rostro cubierto y le arrebató su bolso donde llevaba únicamente documentos como DNI y su tarjeta Multired con la cual cobra su Pensión 65. Aunque no le quitaron dinero, manifi esta que no tendrá como recuperar sus documentos ya que es de condición humilde. La denuncia interpuesta quedó a cargo de la Sección Familia. “Solo grité, no pudieron alcanzarlo, tenía mucho miedo, no me lo esperaba”, agregó, la anciana.