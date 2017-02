Lima. El drama de ver tantos niños de la selva con salud endeble por la anemia llevó a un grupo de investigadores a crear Forticao, un producto hecho a base de cacao y de hierro hemínico, que ayuda a quienes lo consumen a elevar sus niveles de hemoglobina. La investigación y elaboración del producto tardó más de seis años y estuvo a cargo de la empresa Waala. La idea de sus creadores era lograr un producto fortificado de fácil consumo y asequible para la mayoría. Lo que se consiguió fue una especie de cocoa con hierro hemínico, el que se obtiene de la sangre de va- cuno que es sometida a un proceso de centrifugado para separar los glóbulos rojos, los que son deshidratados hasta ser convertidos en polvo. Este se mezcla con el cacao y se consigue una cocoa que puede ser consumida disuelta en la leche, la avena y en los jugos, por los niños desde los seis meses hasta los adultos mayores,explica Elba Aylas, representante de Waala. Pero ahora la cocoa se ha convertido en una deliciosa barra de chocolate, que es más atractiva para los más pequeños. Aylas aclaró que este su- plemento puede consumirse una vez al día si hay alguna baja de hemoglobina, pero si esta es más acentuada se debe ingerir dos porciones y si el problema es mayor se recomienda tres veces al día. Una virtud del producto es que el hierro hemínico no es afectado por los inhibidores fibra, té, café- como sí sucede con el fierro no hemínico y además, por su forma ferrosa, se absorbe directamente y no necesita facilitadores. Forticao es uno de los productos que se presentó ayer en el Salón de la Innovación, organizado por el Ministerio de la Producción y la Cámara de Comercio de Lima.