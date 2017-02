¿Las condiciones de carretera Federico Basadre elevan el costo de vida en Ucayali? Claro que sí. De la misma manera que la burocracia de Iquitos no puede justificar que en Pucallpa paguemos el combustible más caro del Perú, por su concepción centralista y obsoleta del país, la carretera Federico Basadre es el cuello de botella de la economía regional. En este medio, Ímpetu, el reconocido intelectual Roger Rummrill García dijo que la corrupción impide que se haga un nuevo trazo y se re- duzcan tiempos de transporte y fletes. La carretera es la principal vía para el abastecimiento alimentario, de medicinas e insumos para la pro- ducción en Ucayali. Y cada año hay por lo menos cuatro meses de transitabilidad pésimas, debido a la temporada de lluvias y la inoperancia del Estado. Es increíble que la oficina de Provías Nacional esté en Huánuco y desde allí, se pretenda atender a la Amazonia. Eso es un absurdo completo. La oficina de Provías debe estar en Pucallpa, que ya es más ciudad que Huánuco y desde aquí, atender al Oriente. Qué intereses hay detrás de un centralismo anacrónico, no lo sé, pero debe tener alguna justificación. Cuatro meses desde hace 60 años en los que debido al trasbordo, el precio de los productos se eleva hasta un 40%. Y esa sobretasa, el comerciante la traslada al consumidor, al público, convertida en un 50%. Entonces tenemos que por lo menos cinco meses el costo de vida se eleva y eso hace de Pucallpa una ciudad cara. Y siendo una ciudad cara, aleja las inversiones nacionales e internacionales. Porque la base para que los capitales lleguen y se conviertan en fábricas y empresas es que haya vías y sistemas de comunicación en condiciones y estándares internacionales. Eso reduce costos y hace competitivas a las empresas. Entonces tiene razón el intelectual Roger Rummrill García en decir que es la corrupción en Lima y en Ucayali la que impide que se haga un nuevo trazo y una carretera que reduzca el tiempo de viaje y transporte y los fletes. Solo con una carretera que durante todo el año esté en perfectas condiciones, la economía de Ucayali puede crecer y el Producto Bruto In- terno- PBI regional elevarse y generar riqueza, eso quiere decir, empleo y mayores utilidades. Y sin duda, las autoridades regionales no tienen una visión clara del asunto y ni miran más allá de sus narices para proyectar la región en el mercado nacional y continental. Pucallpa requiere un puerto en San Juan y no en La Hoyada, un nuevo aeropuerto y un nuevo trazo para la carretera Federico Basadre. Con esas tres infraestructuras será una ciudad de más de un millón de habitantes y un alivio para los peruanos porque seguirán teniendo un lugar con grandes oportunidades. Y sobre todo, reducir en más del 40% el costo de vida que es muy alto y hace insostenible la economía regional.