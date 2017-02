No solo tiene en contra al cuerpo médico de Atalaya, sino también sobre sus hombros recae una investigación por supuesto malos manejos, hechos que investiga la Fiscalía Anticorrupción. Este es el caso del reciente designado director de la Red de Salud de la citada provincia. De acuerdo al pronunciamiento de la orden profesional que tiene la firma del delegado médico cirujano José Suárez, y documento del Ministerio Público se investiga a Juan José Pagan Atencio porque habría estado involucrado en el incumplimiento de pagos por AFP y ESSALUD, lo grave estaría en que a los trabajadores les descontaron de sus haberes por los citados conceptos. La situación por la falta de pago conllevó a que la segunda entidad denunciara judicialmente a la red de salud, produciéndose el embargo de cuentas bancarias de Recursos Directamente Recaudados por la SUNAT. Este punto lo detalla el informe de auditoría 07-2015. La deuda al Seguro Integral de Salud en medicamentos habría sido de 700 mil soles, y fue el director saliente quien llegó a buenos términos con la entidad brindadora del servicio de salud para pagar el monto aproximado de 35 mil soles, procediéndose a liberarse la citada cuenta. Se suma en contra del profesional perjuicios a la institución por pagos de indemnización a las personas destituidas de su cargo según indican de manera ilegal, perjudicándose a la red de salud con una suma de 240 mil soles. Otro punto en contra según indican los galenos atalaínos es la supuesta malversación de fondos que se habría ocasionado a la red, este hecho indican que ha sido constatado por la Oficina de Control Interno de la dirección regional de Salud. De acuerdo a la información conseguida por este medio, se conoció que el funcionario de Manuel Gambini también fue parte de la gestión anterior y las investigaciones en su contra datan de los años 2013 y 2014, sin embargo anteriormente durante el desarrollo de sus labores no fue auditado. Luis del Águila Vargas, jefe de la unidad de Logística, Sandro Miuller, jefe de Tesorería, Carlos Hugo Sabino Arévalo, jefe de Administración, funcionarios que trabajaron con Pagan Atencio son investigados por la presunta comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de peculado en agravio del Estado – Red de Salud de Atalaya. La investigación es del año pasado y la Fiscalía Anticorrupción está a cargo. En una siguiente edición se detallará sobre una denuncia más donde citan directamente al director como uno de los investigados también por el supuesto delito de peculado. Tratamos de comunicarnos con Pagan Atencio, pero al cierre de esta edición no fue posible porque no contestó su teléfono móvil, seguiremos insistiendo para conocer su verdad.