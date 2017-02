El consultor de proyectos, Raúl Guillén Guevara, informó que unos inversionistas privados, acudieron a su consultoría para presentar una iniciativa y propuesta para la construcción del Terminal Terrestre Nacional, para las empresas interregionales, el que benefi ciaría grandemente a la ciudad de Pucallpa. Sobre este proyecto, precisó que todavía está en vías de elaboración, “es un proceso que se está llevando a cabo. Todavía no ha culminado y la propuesta aún no se ha presentado a la municipalidad, probablemente en dos años se estaría concretando”. Señaló que por las características del crecimiento urbano de Pucallpa, las obras de infraestructura que se vienen ejecutando, especialmente en construcción de pistas y la existencia de agencias de transportes generan un impacto vial en el tráfi co urbano de la ciudad; que no puede seguir así. Por lo que el transporte regional nacional debería estar en un lugar apropiado, donde se dé la comodidad, seguridad y garantía a las empresas y usuarios. Pero para esto es necesario una serie de actividades que implican una política de acción para que todo eso se dé al amparo de una normativa municipal que favorezca el servicio a la ciudad. Refi rió que en el caso del transporte regional nacional, lo más recomendable es la inversión privada, como se hace en otras ciudades a la cual la municipalidad entrega en concesión o las condiciones que el inversionista privado plantee. Para esto se realizará el estudio económico y la factibilidad de la inversión.