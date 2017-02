Lima. El expresidente Ollanta Humala aseguró hoy que no reconocen como ciertas las declaraciones del exrepresentante de Odebrecht, Jorge Barata, respecto a que entregó tres millones de dólares para la campaña del Partido Nacionalista, y negó haber recibido algún fondo ilegal de dicha empresa brasileña. “Hemos venido escuchando declaraciones del aspirante a colaborador eficaz Jorge Barata, de lo que ha señalado Barata no reconocemos como cierto dichas declaraciones”, afirmó. Según indicó, este tema debe verse en la Fiscalía, al referir que todo lo que diga un “aspirante a colaborador eficaz” tiene que ser corroborado plenamente. “Es importante que se lleve con ponderación, sensatez, y lo que se diga tiene que ser probado plenamente. Nosotros no hemos recibido fondos ilegales de la empresa Odebrecht para la campaña como se ha venido especulando”, aseveró. Humala sostuvo que se ratifican en las rendiciones de cuentas llevadas a cabo en los años 2006 y 2011, y a la fecha ejercen con tranquilidad sus actividades familiares y laborales en el país, donde, dijo, debe estar un expresidente ante los cuestionamientos. También mencionó que se encuentran a la espera del pronunciamiento de una sala judicial, a fin de que su esposa, Nadine Heredia, ejerza su derecho al trabajo. “En todo momento hemos cumplido con las normas que nos han dictado, nos parezcan o no sensatas o razonables siempre las hemos cumplido y acatado”, añadió. Consultado sobre el departamento de la avenida Arméndariz, el cual Barata sostiene haber visitado, Humala indicó que lo compró en los años 90 y sirvió de local de campaña en 2006 y 2010, pero dijo no recordar si allí acudió el exrepresentante de Odebrecht. Mencionó, además, que la gestión de su gobierno fue muy superior a las que lo precedieron y se hicieron proyectos defendiendo el interés nacional y no los subalternos.