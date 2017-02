Los decretos de urgencia establecen que se cree el Sistema Nacional de Justicia Especializada (SNJE). ¿Cuándo entra en vigencia? El 31 de marzo. ¿Los jueces de este nuevo sistema verán el caso de Nadine Heredia y Ollanta Humala en el Gasoducto Sur? Si hablamos de la señora, sigue el curso de cualquier ciudadano. Humala tiene derecho al antejuicio en el Congreso como ex presidente. El nuevo sistema es para funcionarios públicos. Ahora, si la señora Heredia es investigada junto con otras personas que son funcionarios públicos, entra al SNJE. Si es investigada de manera individual, no se la incluye. ¿Hay un abuso de la prisión preventiva de parte de los jueces? Es una medida excepcional. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos concluyó que había un uso abusivo de esta en varios países de América Latina. Y es una realidad. La regla es que uno debe afrontar el proceso en libertad. Independiente del caso Toledo, yo he dicho que hay un uso abusivo de la prisión preventiva. ¿Y qué puede hacer usted para evitar el abuso? Lo único que puedo hacer es recomendar a los jueces que verifiquen los tres requisitos que establece la ley… Sin embargo, los jueces de Huaura soltaron a la banda criminal de Los Malditos de Quepepampa. La decisión de un juez no es la última y definitiva, hay una instancia superior. Ese caso fue excepcional. No era un juez titular, sino supernumerario, invitado por la corte de Huaura. Chocó escucharlo decir que si el gobierno no le daba presupuesto, acudiría al sector privado. Algo desesperado, ¿no? El Gobierno Central es el obligado a darnos el presupuesto. Yo me he referido a obras que no son de mucha envergadura. Por ejemplo, que nos done un lote de computadoras, por qué no lo vamos a recibir. Genera vínculos… Pero los jueces no las reciben, sino la gerencia del PJ. Es administrativo, no hipoteca la independencia del juez. ¿El Ejecutivo les dio el presupuesto requerido? Nos ha dado el 60% de lo solicitado. Esperamos que este año nos den partidas adicionales.