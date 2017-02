Es una enfermedad infecciosa causada por el virus del ZIKA (ZIKV), LOS SÍNTOMAS PRINCIPALES SON FIEBRE, MALESTAR GENERAL Y SARPULLIDO, conjuntivitis, dolores musculares. Se transmite por el mismo zancudo del dengue Aedes aegypti y por lo tanto la forma de prevenirlo es eliminando criaderos en tres simples pasos: 1.- lava y escobilla los recipientes en los que almacenas agua, 2.- tapa los envases que contengan agua y 3.- elimina los objetos que acumulen agua y que no uses. Las personas en riesgo son las GESTANTES (sus niños pueden presentar microcefalia), NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS, PERSONAS CON ENFERMEDADES PREXISTENTES (hipertensión, obesidad y diabetes) Y ADULTOS DE LA TERCERA EDAD. Los países afectados son: Desde el año 2014 se ha detectado la circulación autóctona del virus en las Américas. Son 16 países que presentan casos autóctonos de la enfermedad: Brasil, Colombia, El Salvador, Guyana, Guatemala, Honduras, Martinica, México, Paraguay, Panamá, Suriname, Venezuela, Puerto Rico, Ecuador, Bolivia y Chile (Isla de Pascua). Es difí cil precisar las cifras las estimaciones del ministerio brasileño de Salud dicen que el año pasado pudo haber entre 497.593 y 1.482.701 casos de infecciones por Zika dentro del país en creciendo y en las américas puede llegar a 4 millones. El diagnóstico: entre los primeros tres y cinco días, tras el inicio de los síntomas, se puede diagnosticar Zika mediante pruebas sanguíneas como la PCR-virológica. Más allá de los cinco días, las pruebas serológicas son útiles para detectar los anticuerpos, una vía indirecta. No hay tratamiento específico y tampoco existe vacuna para prevenirlo. Sólo se pueden abordar los síntomas. La fiebre con paracetamol y el picor de la erupción con antihistamínicos. A las autoridades nos toca estar unidos contra estas amenazas a la salud pública y trabajar intensamente para controlarlas.