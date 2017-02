Cuando en la década de 1960 el lingüista Gertrude Dole, investigador del Instituto Lingüístico de Verano, documentó entre otros pueblos indígenas a los Amahuacas, originarios de la cuenca del río Inuya, no imaginó que sería casi 60 años después que este pueblo pudo ver por fin el material del que habían sido participes, pues muchos de los protagonistas siguen vivos. Y por si fuera poco, tendrían la oportunidad de realizar su propio material cinematográfico. Ello fue posible gracias a la Escuela de Cine Amazónico, cuyo director, Fernando Valdivia Gómez, encontró el material en mención en el Museo de Historia Natural de Nueva York, y que llevó a exhibir al seno de la comunidad en el marco del taller de cine que realizó con integrantes de todas las edades del pueblo. “La Escuela de Cine Amazónico es un emprendimiento que nació en la amazonia a partir de los más de 30 años de recorrer nuestra selva haciendo cine” sostiene Valdivia, quien al lado de Carlos Marín Tello, director de ficción que hace unos meses finalizó la etapa de rodaje de Mapacho, primer largometraje filmado en Pucallpa y que cuenta con un elenco, entre profesionales y aficionados, en su mayoría de la región; y Katty Quio Valdivia, productora y coordinadora del proyecto, gestan un ambicioso movimiento cinematográfico que tiene por objeto dotar a los amazónicos de la capacidad de filmar la Amazonía desde su propio punto de vista. Es a partir del 2015, y gracias a los premios que otorga la Dirección del audiovisual, fonografía y nuevos medios (DAFO), que cuentan con apoyo del Ministerio de Cultura. La ECA ganó hasta el momento seis de estos premios. Un Premio por Desarrollo de Proyecto por Mapacho, el de Largometraje Documental, también con Mapacho. Además de dos premios de formación, que se concretan en becas para estudios en el extranjero y que han sido aprovechados por alumnos de la escuela. Y por dos años consecutivos el Premio de Gestión Cultural en Cinematografía. A esto se añade el convenio que suscribieron con la UNU para utilizar los ambientes y equipos de la Facultad de Comunicación. “Nosotros tenemos el sueño de convertir a la ECA en un referente no solo en la Amazonía, sino en América Latina, no es poco lo que queremos. Como debe ser.” Sentencia Carlos Marín. Sin embargo admite que hacerlo no es fácil, menos aun cuando las instituciones dan la espalda a fomentar e incentivar la actividad cultural. “La identidad amazónica ha sido construida por no amazónicos” reflexiona Valdivia. Afortunadamente la reconstitución de esta identidad, en contraste con el capitalismo invasor, va ganando terreno.