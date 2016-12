Dada la cercanía de las fiestas de navidad y fin de año, el Gobierno Regional de Ucayali, a través del Comité Regional de Seguridad Ciudadana – CORESEC, está tomando medidas preventivas y convocó a las principales autoridades responsables de la Seguridad Ciudadana en la región a hacer lo mismo en sus jurisdicciones. El Gobernador regional de Ucayali Manuel Gambini

Rupay, resaltó las medidas de prevención ante pirotécnicos que debemos considerar en estas fiestas, a fin de salvaguardar la integridad física de las familias que asisten a centros comerciales y mercados de abastos donde muchas veces ocurren accidentes y se incrementan también el índice de accidentes de tránsito, intoxicaciones alimenticias, violencia social, entre otros. Por ello, es necesario implementar mecanismos que garanticen la atención a la integridad de los ciudadanos, frente a daños que se pueden producir durante dichas celebraciones. El secretario técnico del CORESEC Marcos Lozano Oliart, precisó que debemos mantenernos en Alerta con el fin de brindar la atención adecuada y oportuna a las personas que presenten algún tipo de emergencia, a causa de las fiestas de navidad y año nuevo 2016. Es fundamental no comprar material clandestino, leer el envoltorio y comprobar que tenga autorización del Registro Nacional de Armas y Explosivos de la SUCAMEC. Finalmente, detalló algunas recomendaciones a seguir, como por ejemplo: Si un cartucho de pirotécnico no encendió, no intente volver a encenderlo. Algunos productos, al manipularlos, nos pueden manchar la mano con pólvora. Tomar en cuenta este punto antes de encender otro producto. No dejar fósforos ni encendedores al alcance de los niños. Nunca lleve artefactos pirotécnicos en los bolsillos porque por efecto del calor pueden explotar. Nunca arroje o apunte con un pirotécnico a otra persona, un edificio o vivienda y mucho menos a una zona con cableado eléctrico. De preferencia utilice lentes de protección y prendas de algodón, no ropa sintética. Si uno es espectador, mantenerse a una distancia prudente (mínimo 50 metros de distancia) para así evitar accidentes. Además, la manipulación de artefactos pirotécnicos debe realizarse en ambientes abiertos, alejado de las viviendas. Jamás intente crear su propio artefacto pirotécnico combinando otros. Hasta el artefacto más insignificante como la “Chispita”, puede ocasionar daños irreparables. Evitar que niños manipulen los artefactos pirotécnicos. Solo un adulto responsable debería manipular estos productos.