El Gobierno Regional de Ucayali emprendería los procedimientos administrativos y legales para imponer en el más breve plazo una sanción pecuniaria en contra de la empresa responsable de ejecutar las instalaciones del hospital de contingencia de la ciudad de Pucallpa, así lo enunció el gobernador Manuel Gambini Rupay. Días antes, el consejero Javier Bonilla alertó el incumplimiento de los plazos contractuales de la ejecución de la obra que viene construyendo el GOREU en las instalaciones del hospital Amazónico. Gambini Rupay dejó entrever que la empresa ejecutora no entregó la obra al haberse cumplido los plazos de entrega a la institución regional. Dicha infraestructura hasta la fecha no ha sido recepcionada por el Gobierno Regional de Ucayali. En análisis de los hechos, la autoridad regional ha dispuesto que los funcionarios deberán hacer cumplir la ley, porque su administración no apañará la irresponsabilidad de ningún empresario sea de la región o de otro lugar, porque la ley debe aplicarse con rigor a todos. La población tiene derecho a saber, que el Gobierno Regional ha venido exigiendo a los responsables de la ejecución de la obra que se concluya, porque el avance de las infraestructuras reportó y registra atrasos en su ejecución. CULMINACION DOBLE VIA En otro momento de sus declaraciones, la autoridad regional anunció que la culminación de los trabajos de la doble vía, que comprende del km. 5 al km 15 de la carretera Federico Basadre estará culminada en el mes de setiembre próximo; de acuerdo a las últimas coordinaciones e informes de las autoridades del gobierno central, dado el tiempo transcurrido para su término porque la población está a la expectativa.