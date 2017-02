Lima. La justicia peruana cumplirá con presentar la información adicional solicitada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos para detener al expresidente Toledo en ese país, informó hoy el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde. “Se ha solicitado un informe adicional y se va a cumplir con esta solicitud realizada por los Estados Unidos. El sistema judicial penal ha cumplido con una serie de pedidos de detención previsora con fines de extradición, pero la autoridad judicial de Estados Unidos ha requerido un informe adicional y se va a cumplir con ello”, indicó. El titular del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, refi rió hoy que el proceso para pedir la detención del exmandatario en Estados Unidos es complejo, pues debe pasar por diversas instancias previamente. En declaraciones a la prensa tras culminar una sesión de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN), Sánchez dijo que tras cumplir con este pedido el trámite continuará. Sostuvo que la investigación desarrollada sobre el expresidente Toledo “fue bastante prolija”, lo cual permitió identificar muchos elementos de prueba. “La investigación preparatoria está formalizada y se ha pedido prisión preventiva porque existen elementos probatorios suficientes que identifican delitos y lo vinculan a él, de modo que no hay persecución política, sino penal”, aseguró. Al respecto, aseguró que el Ministerio Público no trabaja políticamente, sino de manera técnica, por lo cual no es válido que el exmandatario alegue algún tipo de persecución política. “En todo caso, si cualquier imputado se pone a derecho y se defiende es mejor”, aseguró.