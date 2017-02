La creación del Área de Conservación Regional ACR Alto Tamaya, por parte del Gobierno Regional de Ucayali ha generado el rechazo de la Federación de Comunidades Nativas de Ucayali FECONAU, porque se habría hecho de manera inconsulta con las poblaciones indígenas. A nombre de la FECONAU Robert Guimaraes Vásquez sostiene que esta determinación se ha realizado sin la aplicación de la ley de consulta previa. “Vamos a presentar una contrapropuesta, para la creación de una reserva comunal, donde la administración recaiga directamente en las comunidades indígenas; porque la vigencia de un Área de Conservación Regional significa que será administrada por una entidad del gobierno, en este caso el Gobierno Regional de Ucayali”, sostiene el dirigente. Robert Guimaraes, sostiene que el ACR en el Alto Tamaya ha sido impulsado sin el debido proceso que manda el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que establece que cualquier decisión legislativa o susceptible de afectar a las poblaciones indígenas, debe pasar por este proceso. Indica, “las comunidades quieren tener mayor participación en la toma de decisión sobre la administración de los recursos naturales que comprenden sus territorios”. La disconformidad de la creación de la ACR Alto Tamaya, ha sido expresada por las comunidades como Alto Tomajao, Kametsa de Kitpasi, entre otros y a través de la Asociación de Comunidades Nativas del Alto Tamaya y Callería alcanzaron al GOREU esta propuesta que tiene la misma categoría, pero su administración exige al estado la participación de las comunidades. Guimaraes, afirma que los procedimientos de la ley de consulta señala, que una vez recibida la petición, el Estado establece que dentro de 30 días calendario debe iniciarse el proceso de consulta, sino lo hiciera está sujeta a la ley del silencio administrativo. En último caso, si la comunidad no es escuchada tiene toda la facultad de exigir una acción de amparo u otra medida para proteger su territorio comunal También se refiere a la entrega de certificados de posesión sobre áreas que están solicitadas por las comunidades para su titulación o ampliación de su territorio comunal. La entrega de los certificados de posesión por parte del sector Agricultura, sobre áreas solicitadas sería por desconocimiento o por invento de un colono o posesionario. Por ello, citó que durante “una visita por la cuenca del río Callería, donde se ubican las comunidades Patria Nueva, Saposoa, Callería, Chachibay, y otros, colindantes con el parque nacional de Sierra del Divisor; las autoridades saben que hay cocaleros, población que no es de Ucayali, sino migrantes de la zona de San Martin, Huánuco e inclusive del VRAEM. Esta situación debe ser investigada por la dirección regional de Agricultura, realizando la verificación antes de otorgar cualquier certificación de posesión, porque no hacerlo significa entrar en conflictos con autoridades y posesionarios. El representante de la FECONAU, en este análisis, también se refirió al situación de la comunidad nativa Santa Clara de Uchunya que viene siendo afectada por el cultivo de la palma aceitera, y que está solicitando 38 hectáreas para la ampliación de su territorio, que aún no están siendo atendidos, pero que estaría considerado dentro del presupuesto que otorga el Banco Mundial dentro del proyecto conocido como PTR-3. MESA DE DIÁLOGO Guimaraes Vásquez, recuerda que después de la movilización realizada en el 2016, a través del FREDEU, se instaló mesa de trabajo para incorporar las demandas de las comunidades. No hay avances significativos, pero es un espacio válido que permite reunir a las comunidades indígenas con las autoridades del gobierno central y regional, indica y además recomienda que las autoridades no deberían quedarse en su escritorio, sino visitar las comunidades y caseríos. “Hoy más que nunca lo necesitan, un gran número están inundadas y no reciben apoyo de Defensa Civil, empiezan a carecer de alimentación. Luego de la inundación su situación será aún más grave, porque tendrán que pasar 7 años para que produzcan nuevamente la yuca, maíz u otro producto agrícola, el problema es grave y amerita una mirada para poner más énfasis en la atención de estos pueblos”, finalizó.