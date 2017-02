Un grupo de estudiantes de la escuela profesional de Ciencias de la Comunicación se reunieron con el rector de la Universidad Nacional de Ucayali Dr. Carlos Enrique Fachín Mattos a fin de buscar solución a las limitadas plazas para docentes de especialidad con las que cuentan, asegurando que vienen creciendo en población estudiantil y necesitan más docentes de carrera.Marcio Pérez de la Cruz, representante de los estudiantes, expresó su satisfacción por la predisposición de la autoridad universitaria de resolver el problema, asegurando que hay un compro-miso por parte del rectorado de conseguir los docentes que sean necesarios para el período 2017.“Se está llevando a cabo el concurso para la contratación de docentes y hemos visto que sólo hay dos docentes de especialidad para nuestra escuela profesional que este año está llegando a los 100 alumnos, por ello nuestra preocupación, afortunadamente el rector de nuestra universidad nos ha prometido que este proceso no va a ser impedimento para que nos consigan más docentes, y que ellos se encargarán de buscar las fuentes de financiamiento para cubrir los que faltan”, aseveró.Dijo que en promedio necesitarían 2 docentes adicionales a los que ya cuentan, además de un jefe de práctica.Pérez de la Cruz además refirió que otro de los temas que profundizaron es la expulsión de malos docentes de la universidad, a fin de que no regresen a dictar clases, ya que sólo perjudica-rían el proceso de formación profesional.Por su parte, Fachín Mattos, reafirmó su compromiso por trabajar por los intereses de la comunidad universitaria de la UNU, y afirmó que se harán las gestiones correspondientes para atender no sólo a la escuela de comunicaciones, sino a todas aquellas que lo necesiten.“Hemos sido elegidos para trabajar en favor de nuestros estudiantes y no los vamos a defraudar, es bueno que ellos se acerquen a nosotros a manifestarnos sus problemáticas, nuestras puertas están abiertas de par en par para atenderlos, y con respecto a los malos docentes, deben ser los estudiantes también quienes nos adviertan de quienes son los que tienen malas prácticas, no nos basta el tamaño del curriculum que tengan los docentes, sino la calidad humana con la que impartan sus enseñanzas”, finalizó.