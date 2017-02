Los últimos tres gobiernos tuvieron su propia obra emblemática ejecutada por la compañía: la Interoceánica Norte y Sur, en la gestión de Alejandro Toledo; el Metro de Lima, con Alan García; y el Gasoducto del Sur con Ollanta Humala. Desde que la empresa Odebrecht admitiera ante la justicia de Estados Unidos, en diciembre pasado, que pagó –entre 2005 y 2014– sobornos por US$29 millones a funcionarios peruanos a cambio de ganar licitaciones públicas, hay una interrogante que se intenta esclarecer: ¿y a quiénes corrompió? En ese periodo, la constructora brasileña se adjudicó en el Perú al menos 19 obras, que proyectaban inicialmente una inversión cercana a los US$13 mil millones. Pero esta suma, a todas luces, puede quedar corta. Con la Carretera Interoceánica Sur (IIRSA), por ejemplo, los tramos II, III y IV se habían estimado en US$900 millones en 2005, cuando se firmó el contrato durante el gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006). A 2015, el presupuesto ejecutado para su construcción, tras 22 adendas aplicadas, sobrepasó los US$3 mil millones. De acuerdo al Informe del ex congresista Juan Pari (2016), los funcionarios que intervinieron durante el proceso pertenecían a los ministerios de Economía y de Transportes y Comunicaciones, a Ositran y al directorio de Proinversión, entidad que se encargó de realizar el contrato de concesión. Ese consejo lo presidía el actual jefe de Estado, Pedro Pablo Kuczynski, quien por ese entonces era el titular de Economía. También lo integraban el ex primer ministro Carlos Ferrero, el ex ministro de Transportes José Rivera Ortiz y responsables de otras carteras.