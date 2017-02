Recordada por su personaje estelar en la película Julieta, del famoso cineasta Pedro Almodóvar, la actriz española Adriana Ugarte se encuentra en nuestra capital rodando la película peruana El sistema solar, que dirige Bacha Caravedo. “El país me encanta y conocer Lima es un aliciente. El guion (de la cinta) es una maravilla y me sumergí en la historia de estos cinco personajes en una cena navideña. Soy ‘Inés’, quien se presenta siendo novia del papá de su exnovio; entonces, agradable no es, pero hay que quererla”, cuenta entre risas Adriana. En esta cinta, Adriana Ugarte compartirá escenas con Javier Valdés, César Ritter y Gisela Ponce de León. Sobre el calificativo de ‘chica Almodóvar’, la actriz dijo: “Los sobrenombres que se pongan, si es para relacionarme con un director maravilloso como Pedro, son un honor, una joya que me llamen así”.