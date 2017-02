Luego de su destacada participación en el campeonato nacional de la categoría sub 12 realizado en la capital de la república, Elena Bartra, que reforzó a la selección del colegio La Inmaculada, fue convocada a la pre selección peruana de voleibol al haber sobresalido en el evento como el mejor bloque y ataque. El profesor Roberto de Brito, es el entrenador de Elena Bartra en el equipo de Sport Loreto, en el cual también ha mostrado que tiene aptitudes para la práctica de este deporte, por lo que tiene la seguridad que pasará las rigurosas pruebas que le permita ser incluida en la selección peruana de voleibol de la categoría sub 12. En el reciente torneo realizado en Lima, la selección de La Inmaculada, no avanzó más por la irresponsabilidad del presidente de la delegación que dio como resultado la pérdida de un partido por W.O, situación que dio lugar a que el sexteto de Pucallpa perdiera la oportunidad de disputar el título, porque antes de esta derrota, las cosas iban muy bien para el sexteto nuestro. Roberto de Brito ha informado que Elena Bartra estará viajando a Lima el 13 de febrero y lo hará acompañado de su progenitora, con quien estará hasta que los dirigentes le asignen su alojamiento y otros detalles más en el lugar denominado La Pradera. Después de esto, la chica se pondrá a las órdenes del cuerpo técnico de la pre selección para iniciar sus entrenamientos, que como se sabe son muy exigentes, así como las pruebas a las que será sometida para saber si alcanza los estándares que se requiere para que una voleibolista llegue a la selección peruana.