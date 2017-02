Conforme a lo acordado en la última asamblea general nacional de decanos de los Colegios de Abogados del Perú, la tercera semana de abril se realizará en nuestra ciudad un referendo que buscará conocer el índice de aprobación de los magistrados, tanto del Poder Judicial como del Ministerio Público, así lo señaló el decano del Colegio de Abogados de Ucayali CAU, Joel Santillán Tuesta. Para tal efecto, precisó que saldrá en breve la convocatoria de la Junta Nacional de Decanos y a su vez cada colegio tiene que replicarlo. En el caso de Ucayali, dijo que está por definir la fecha exacta. Joel Santillán Tuesta, recordó que los magistrados considerados para la etapa del referendo serán aquellos cuyo trabajo jurisdiccional haya superado los seis me- ses, dejando claro que aquellos magistrados con menor antigüedad no serán considerados en el referendo. Cualquier abogado no podrá someter a referendo a un magistrado con el cual nunca tuvo ocasión de litigar, para evitar juzgamientos desalineados de la objetividad, precisó. En otra parte de la entrevista precisó que el 2 de marzo se reunirán en Lima los decanos de abogados de todo el Perú, para emitir pronunciamiento con respecto al caso Odebrecht, cuya corrupción alcanzó a niveles de poder insospechados en varios países. PRESIDENTE DE LA CORTE CONFORME Ante el anuncio del referendo a magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público, por parte del Colegio de Abogados de Ucayali, Moisés Arce Córdova, expresó que es legítima la consulta a los abogados con res- pecto a la labor judicial de los magistrados, siempre y cuando estas se realicen de manera objetiva y no sean el resultado de desencuentros personales. Consideró si los aboga- dos solo observan la función que cumple el magistrado, será más responsable el reflejo del referendo. En ese sentido, afirmó que si el magistrado es sometido a un referendo bajo una línea de objetividad, el resultado reflejará lo que se busca. Aclaró no tener problema alguno para ser evaluado en un referendo, más aún cuando estos son de importancia para quienes van en busca de la titularidad o la ratificación de magistrado, tras siete años de labor interrumpida en el Poder Judicial.