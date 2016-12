Por más milagros que añoremos en estas temporadas de Pascua, nunca la Navidad conseguirá el milagro de realizar el sueño de todos los niños del mundo, por lo menos no los sueños que la comercialización del nacimiento de Jesús ha ido generando a lo largo de los dos milenos de fe. No es malo que el sistema adoptado por la humanidad para interrelacionarse, cree estas ansiedades. Es parte de la vida y hasta de la muerte, que también cuesta. Durante el propio nacimiento del Niño Dios llegaron reyes y pastores, todos a ofrecer algo a su alcance, con buena voluntad, pero también a cambio de conseguir lo otro que esperaban por siglos que les trajera el Mesías, que ni siquiera era su libertad como prioridad, sino los bienes materiales que pudieran tener al alcance para una vida más llevadera, de acuerdo a la época. Hasta su muerte tuvo su cuota comercial, por los juegos que romanos y judíos realizaban al pie de la cruz o la disputa de las prendas arrebatadas al Cristo. Que tras dos milenios todo eso se transformara hoy en día en un juguete para niños, o en el intercambio de ofrendas entre parientes, amigos o hasta desconocidos no es tan malo. Más, si quieren compararlo en el tiempo, hasta se podría pensar que es un milagro. Pero cuando se politiza todo, mi pensamiento es el bueno, el del otro es el malo. El que puede comprar algo es el bueno o el malo, según cada punto de vista –aunque me parece que es más según cada estado de ánimo- y quien se benefi cia del obsequio también es bueno o malo, dependiendo del corazón con el que lo reciba, abriéndolo a la buena voluntad del oferente o cuestionándolo por el valor económico que pueda signifi car y no esté, o esté a su gusto. Sin buena predisposición en ambos lados, el regalo servirá para un par de sonrisas solo en ese instante, pero no perdurará en los recuerdos que forjan nuestros sentimientos como humanos. La pobreza tiene otra dimensión para la generación de estos efectos de forjar hu

manidad. Pero no siempre la pobreza es dura. Por ejemplo, un niño urbano pobre puede estar más expuesto al hambre, pero sufrir más por la falta de un juego que un niño rural, que podría tener la apariencia más descuidad que el otro chiquitín de ciudad, pero sacia su necesidad del hambre con subirse a un árbol y coger un fruto, cubriendo incluso la necesidad del juego propio de su edad y sentirse más feliz, tal vez hasta que se siente frente a un televisor y le comparen las satisfacciones superfl uas con las que esperan conseguir felicidad sus congéneres de las ciudades. Pero incluso en los paraísos de cemento, los niños pobres se inventan sus jardines y sus juegos, transformándose ellos mismos, en su imaginación, en reyes y villanos, en buenos o malos, como es la sociedad en la que crecen, y se divierten con la propia realidad, por más dura que sea. En su inocencia, fabrican su propia felicidad desde su propia infelicidad. Pueden provocar ese milagro porque son niños, bienaventurados por Dios.

Pueden verlo en esta secuencia fotográfi ca captada en las calles céntricas de Pucallpa. Mientras la locura citadina corre de tienda en tienda en busca de las angustiantes compras navideñas, estas chiquillas juegan a la Navidad y a los milagros que vienen con el pequeño Señor.

Su pesebre es un plástico. Jesús, José, María, los animales, los pastores y los reyes magos son ellas mismas, porque a´si les da la gana en la inocencia de sus mentes. Dios lo puede todo, ellas también si lo interpretan, y mucho más porque así lo sienten. Por eso el mendigo ciego que se acerca a pedir limosna, cubierto sus ojitos con su propia ropita, al final recibe la bondad de una propina imaginaria, pero cierta en sus corazones mientras juegan a la Navidad. Créanlo, ese es el milagro que registramos para que los lectores de ÍMPETU sean testigos. Alabado sea el Señor.

JAVIER MEDINA