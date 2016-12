El actor, que se encuentra promocionando su última película, fue incapaz de responder decentemente a las preguntas de una entrevistadora visiblemente incómoda por la situación. La periodista brasileña Carol Moreira entrevistó en Brasil a la estrella de Hollywood Vin Diesel, quien estaba promocionando su última película, xXx, el retorno de Xander Cage, pero la cita se volvió un poco incómoda cuando el actor empezó a señalar lo atractiva que era ella. “Dios, eres tan hermosa. Dios, es tan hermosa. ¿Es verdad o no? Quiero decir, mírenla. ¿Cómo se supone que voy a hacer esta entrevista? Miren a esta mujer. Es tan hermosa. Háblame, nena”, repetía Diesel a lo largo de los 10 minutos que duró la entrevista. Moreira confesó que se sintió muy incómoda y publicó la escena en su canal de YouTube. “Empezó a decirme que era muy hermosa, interrumpió tres veces la entrevista para hablar de ello. Me reía, completamente incómoda”, explicó la joven en el video. “No sabía bien qué hacer. Me reía porque era una situación muy delicada. No me gustaba. En ese momento no sabía cómo reaccionar, pero verán que estaba incómoda, no fue elegante”, agregó.