En dos horas y mostrándole imágenes de los últimos derrumbes en la carretera Federico Basadre, el director regional de Transportes de Ucayali, Eleuterio Pérez Sagástegui, convenció al director ejecutivo de Provías Nacional, Carlos Lozada Contreras, a que venga a comprobar la dimensión de este problema, que tiene tantos años como la carretera misma, siendo atendida solo con obras de mantenimiento y con tecnología inadecuada, gastando millones que, en la siguiente creciente, se volverán a hundir. – Cuando usted volvió de Lima, me sorprendió entender que el director de Provías como que no supiera que el último tramo de la segunda vía principal del país, la Carretera Central rumbo a Pucallpa, está colapsada. Él sabía de informes que mencionaban sobre derrumbes menores y que la cosa no era complicada. Por eso fuimos a darle a conocer que la envergadura del problema de la vía nacional Federico Basadre no es simple, sino que es un problema mayor. – ¿Cómo se lo demostraron? Con fotografías, planos, para que pueda entender que la situación es grave, no es simple, y que la población de Pucallpa y unas provincias de Loreto están sufriendo por estos impases que hay en el sector entre San Alejandro y Aguaytía y entre El Boquerón y Puente Chino, puntos críticos que se deben atender de inmediato. La carretera está destrozada, tiene 27 puntos críticos en una extensión de 24 kilómetros. Si cayeran lluvias más fuertes y prolongadas, esos 27 puntos críticos van a bloquear 24 kilómetros. – ¿No saben que un bloqueo así cierra dos terceras partes del país? Por supuesto. Cuando hubo el derrumbe en el Puente Chino, fue de aproximadamente 4 kilómetros a un lado y 4 al otro lado, con cinco días de paralización del tránsito de carga pesada. El comercio es fuerte, no solo para Pucallpa, sino también para Loreto. – Además de los hidrocarburos que se transportan ahora que no hay oleoducto. ¿Aún con eso, en Lima desconocían la magnitud de estos derrumbes recurrentes? También les demostramos que el trabajo que se viene haciendo de mantenimiento permanente y de reparación de puntos críticos, no es el adecuado. Le hemos dicho que las obras que están haciendo son costosas, pero no son durables. Con un invierno más agresivo, esas obras de arte que están haciendo, de muros de contención, van a ser arrasados por el río. – ¿Cuánto demoró la reunión? Fue larga, porque tuvimos que hacerle explicaciones incluso técnicas. Tal vez dos horas y media, que para un director ejecutivo nacional es bastante. – Pero para más de 30 años parchando de derrumbes periódicos en una vía principal. Justamente eso hizo que insistiéramos para que él venga al lugar de los hechos para no seguir contándole lo que sucede, sino para que él mismo lo viva. – Si aceptó venir, debe ser porque su reporte fue sufi – cientemente dramático. Fue importante que, previamente, el gobernador regional me comisionara a que atendiera el derrumbe que hubo en el sector III del Puente Chino, para vivir el problema decirle directamente al director ejecutivo de Provías que esta realidad no me la han contado, sino que la estoy transmitiendo lo que he vivido. – ¿Siendo que no es función de la Dirección de Trasportes ver estos temas, aceptó recibirlo de primeras, o pretendió “mecerlo”? Intentó derivarnos a funcionarios de menor rango, pero tuvimos el apoyo del congresista Carlos Tubino. Realmente nos atendió bien, hasta que entendió la envergadura del problema y se ofreció a venir. – Le debe haber puesto varios “peros”. El punto de quebré fue cuando le dije que las obras que se están realizando son de un costo alto, pero eso va a ser arrasado por el río o por una avalancha y esos costos van a ser inútiles.