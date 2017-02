Ucayali a pesar de ser la región más joven del Perú, ha avanzado muchísimo en cuanto a infraestructura urbana se refiere, superando a otras regiones del país como San Martín y Loreto. Haciendo una retrospectiva, el boom de la construcción en nuestro país se inicia en los años ochenta y muchos analistas coinciden en que la corrupción relacionada a las obras públicas, comienza en el primer gobierno aprista, para luego agudizarse con los gobernantes subsiguientes, convirtiendo a las obras públicas en un verdadero festín de los gobiernos de turno. Tras el destape del caso Lava Jato, donde se confirmó que la firma brasilera Odebrecht había pagado sobornos por 29 millones de dólares entre el 2005 y 2014 para contratos de obras públicas en el Perú, se comprobó que la corrupción no solamente es a nivel regional, sino también a nivel nacional e internacional. Una consecuencia de ello es que la población se perjudica porque las obras son sobrevaluadas y muchas veces se culminan con defectos de construcción; tal como la obra del sector 10 de agua y saneamiento para Yarinacocha. Dicho sea de paso; en un informe realizado por el Contralor General de la República Edgar Alarcón Tejada, ha detectado un presunto perjuicio económico por más de S/ 35 millones de soles en entidades públicas de la región Ucayali, como resultado de auditorías realizadas desde el año 2007 hasta el 2015. OBRAS DE IMPORTANCIA Siguiendo en el ámbito regional, las obras más representativas que repercutieron en el desarrollo de Pucallpa, podría decirse que son el aeropuerto internacional, las primeras avenidas, pistas y obras de agua y saneamiento; tales como las avenidas Centenario, Arborización, Túpac Amaru, Vía de acceso al mercado mayorista y otras vías más de gran importancia, que fueron realizadas gracias a los beneficios del canon petrolero; por ello, los gobiernos locales y regionales pudieron realizar grandes inversiones. A ello, se suma la infraestructura educativa para la modernización de los colegios, colocando a nuestra región como una de las que más ha invertido en este rubro. Es importante recalcar que actualmente se están construyendo el Hospital Regional de Pucallpa, el Bulevar de Yarinacocha y la pavimentación de la carretera Federico Basadre desde el km 5 al 15. Además, existe un proyecto de envergadura que es la vía de Evitamiento de la ciudad de Pucallpa, un cinturón que rodeará la ciudad uniendo los 3 distritos más populares, es decir, Callería, Manantay y Yarinacocha. CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS Con respecto a la calidad de las obras en Pucallpa, el Ing. Fernando Lean, experto consultor, supervisor de obras civiles y especialista en expedientes técnicos, observa que las características del suelo de Pucallpa tiene muchas particularidades, sin embargo, las fallas que se producen luego de concluidas las obras, generalmente se deben a errores en el proceso constructivo, específicamente que están relacionadas con la compactación; por lo cual, en muchas pavimentaciones se tuvieron que corregir quitando las losas y volviendo a construir losas nuevas. Por ejemplo, en la avenida Arborización (conocida como Alamedas), las juntas de dilatación que dividen los paños de la pavimentación, se fueron sumergiendo, ocasionando incluso accidentes de tránsito. En el jirón Eduardo Del Águila, se tuvo que levantar la rasante y, en épocas de lluvias, se producen inundaciones en las viviendas que están por debajo del nivel de las pavimentaciones. Actualmente, existe un reacondicionamiento de las viviendas de la localidad,los pisos de sus casas y construir ya no de madera, sino de material noble. A este factor, hay que añadir el problema de no considerar a los caños naturales durante el proceso constructivo. El especialista precisó que un error de las autoridades municipales fue titular terrenos sin aclararles a los propietarios que no son dueños de los caños naturales, porque fueron los propios vecinos quienes empezaron a rellenarlos, reduciendo sus dimensiones. En tal sentido; debe realizarse un trabajo de sensibilización en la población y restaurar el principio de autoridad, porque nadie es propietario de los caños naturales y cuidarlos es responsabilidad de todos. Con relación a este tema; la empresa Geo Cónsul realizó un estudio sobre la situación de los caños naturales en la ciudad de Pucallpa y concluyó que debe realizarse un mantenimiento preventivo y correctivo, mediante una limpieza de los caños de reorientar mejor las aguas pluviales y evitar que sean obstruidos. Con esto se deduce que desde el principio del diseño de la ciudad, debió haberse respetado los caños naturales de acuerdo a este diseño natural. Por ejemplo; los problemas de inundaciones en el centro comercial “El Huequito”, que alcanzan proporciones que afectan muchas calles y avenidas aledañas a este sector. Por otra parte; recalcó que las obras viales requieren de un mantenimiento periódico, considerando que los agujeros en las pistas se producen cuando existe un vacío interior y cuando se dispersa el material de las bases, éstas se van deteriorando con el agua y el peso de los vehículos, que los hace cada vez más grandes y profundos, a ello, se añade que ningún gobierno ha considerado realizar una política o programa de mantenimiento de las obras. Cada municipalidad sea distrital o provincial, debe gestionar un presupuesto de mantenimiento de obras, tal como en otras ciudades del país. En nuestro medio, los compromisos políticos se han priorizado por encima de la importancia de las obras. En referencia a las obras que se están ejecutando actualmente, comentó que la obra de pavimentación de la avenida Yarinacocha, se inició en época de lluvias, debido a que el gobierno central recién envió los presupuesnes del año pasado, por ello las licitaciones que se realizaron en diciembre empezaron a ejecutarse en enero, en plena temporada de lluvias.

SOBRE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS

Los estudios previos a la ejecución de la obras son solamente una muestra representativa, por lo que existe una tendencia al error, por ello, la misma Ley considera los adicionales hasta el 15% a n de subsanar los posibles errores. El problema radica en que existen ingenieros que no tienen la capacidad para corregir esos errores y la obra termina paralizándose. Por lo tanto, persiste una responsabilidad compartida entre los que realizan el estudio técnico y los que ejecutan la obra.

CONCLUSIONES

A manera de recomendaciones, Fernando Lean destacó que debe existir un buen entendimiento entre los funcionarios, técnicos y los representantes de la sociedad civil conocedores de la realidad de la zona. Un factor importante para eludir la corrupción, es que los políticos deben tener vocación de servicio y los cargos públicos sean ocupados por personas con esa vocación. Otro factor es que los profesionales no se can con el progreso de la comunidad, por ello, recomendó a los técnicos de la zona, a participar más activamente en el desarrollo de la región, no obstante, las autoridades no convocan a los buenos profesionales por asuntos personales u otros intereses.