1). Sobre el IGV. “La decisión sí se va a tomar, pero lo que vamos a hacer es que la bajada [de 18% a 17% de la tasa de IGV] va ser a partir del 1 de julio.

2). Viviendas económicas. Se hará un programa muy grande de apoyo a la industria de la construcción de vivienda económica. “Se va hacer con Techo o Propio (…). Se están haciendo los planes, 40.000 viviendas con apoyo público”, dijo al diario Gestión.

3). Incentivos tributarios para la formalización Se discutirá esta semana un crédito tributario por cada trabajador que entra a planilla para las empresas que se formalizan. “Es discutible, hay mucha gente que se opone a eso. Esta semana se va defi nir eso”, dijo PPK.

4). Impacto de las medidas del Gobierno El presidente cree que alrededor de marzo o abril empezarían a sentirse los impactos. “Primero se deben digerir las medidas, y ninguna economía funciona en base solo a medidas gubernamentales”.

5). Flexibilización laboral El mandatario señaló que una vez que se nombre al nuevo miembro del Tribunal Constitucional se buscará hablar con todos los miembros para hacer respetar la Constitución. “En el Perú si a uno lo sacan de su trabajo por razones válidas, le pagan su indemnización y se va. El TC hace varios años cambió eso y no está bien, es inconstitucional”.

6). La situación de Petroperú

PPK dijo que Petroperú se ha ido de cabeza desde que se le sacó del Fonafe hace una década y no descartó que vuelva a estar allí. “Petroperú tiene una crisis tremenda que hemos heredado, tiene mucha deuda, se tiene que rehacer el Oleoducto Norperuano desde el principio hasta el fi nal.

7). Financiamiento de la refi nería de Talara El presidente dijo que el Cecse, que es el asegurador de crédito de España, está pidiendo que no haya ninguna otra fi nanciación cuyas amortizaciones y pagos compitan con los pagos que deben dársele. En ese sentido, sostuvo que podrían tomar la decisión de ir sin Cecse o buscar otro tipo de crédito, quizá con el CAF.

8). Política ambiental “Hay que ser absolutamente claros de que no se permitirá contaminación ambiental. Lo que pasa es que hubo viejos lotes, como el lote 1AB, hoy lote 192, que han tenido contaminación años antes”.

9). Impulso al sector textil Se piensa crear parques industriales, zonas de libre comercio que no están dentro de la economía para la exportación de textiles. La propuesta es que se ubique en Lurín y en el norte.

10. Tasa del drawback. Esta tasa se encuentra en 4% y será así hasta el 2019. PPK no habló de aumentarla más, pero dijo que preferiría que esté en 5%. “A mí me parece normal”, sostuvo.