En un mega operativo que inició a las 8:30 de la mañana de ayer y se extendió hasta las primeras horas de la mañana de hoy, la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) y el Ministerio Público a través de tres fiscalías especializadas realizaron el más duro golpe frente a un presunto desfalco al fisco en las oficinas de un estudio contable de la ciudad. Se trata del estudio contable del contador público colegiado Julio Walter Vásquez Alva en donde se realizó la intervención con orden judicial a razón de una investigación preliminar por la presunta comisión del delito de Defraudación Tributaria debido a indicios hallados por la SUNAT en el cruce de información de los contribuyentes. El operativo encabezado por el jefe zonal de la SUNAT en Ucayali Luis Alberto Freyre Pisco y la representante legal de la SUNAT Patricia Biminchumo Ramírez contó con la presencia de más de una docena de especialistas en investigación tributaria que llegaron desde Lima.

SECRETO

El nivel de hermetismo manejado para este duro golpe en el que se decomisó el total de la documentación que poseía Julio Walter Vásquez Alva fue tan alto que ni siquiera los especialistas llegados para la ocasión tenía conocimiento del mismo. Uno de ellos declaró “Ayer (martes) me llamaron y me dijeron que mi vuelo salía en tres horas. En el aeropuerto me dijeron que venía a Pucallpa y hoy en la mañana recién me señalaron que ingresaría a un domicilio a realizar una investigación”. De misma forma, los trabajadores de la SUNAT no tenían conocimiento de cuál era el lugar en donde se realizaría este impresionante operativo. Incluso se conoció que los aparatos de comunicación celular de todos los miembros de la SUNAT a excepción de los jefes fueron almacenados en un lugar secreto para evitar ‘fugas’ de información.

EL GOLPE

Eran las 8:30 de la mañana cuando el personal de la SUNAT junto a los fiscales Javier Córdova de la Fiscalía de Prevención del Delito, Wilber Huamanyauri de la tercera Fiscalía Penal Provincial Corporativa de Coronel Portillo y Julio Reátegui de la Fiscalía de Crimen Organizado y efectivos policiales de la comisaría de Pucallpa ingresaron al domicilio de Vásquez Alva. Inicialmente sorprendido brindó facilidades a los investigadores hasta que un sector del local opuso resistencia al ingreso, ello motivó a realizar una búsqueda aún más exhaustiva. Cabe destacar que el local no poseía aviso alguno de ser un estudio contable ni externo ni en la puerta del domicilio.