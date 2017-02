Ante la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de corrupción de funcionarios el pasado 30 de enero, Nelson Tuanama Cachique, formalizó una denuncia penal por el presunto delito de corrupción de funcionarios en la modalidad de negociación incompatible y aprovechamiento indebido del cargo, contra el gobernador Manuel Gambini Rupay y el Director Regional de Agricultura Isaac Huamán Pérez y contra Robert Jenner Rojas Ruiz. En los fundamentos de la denuncia Nelson Tuanama Cachique, precisa que el gobernador al estar casado con María Justina Rojas Ruiz, Robert Jenner Rojas Ruiz, llega a ser su cuñado por ser el hermano de Justina Rojas. Robert Jenner Rojas Ruiz, aparece con un contrato en la Dirección Regional de Agricultura, y por ese hecho considera que Isaac Huamán Pérez, tiene pleno conocimiento de quién es Jenner Rojas y pese a eso lo contrató. El denunciante reconoce que Jenner Rojas, ya laboraba para la Dirección Regional de Agricultura mucho antes que Manuel Gambini, fuera elegido gobernador e Isaac Huamán Pérez, mucho antes de ser director sectorial regional de Agricultura, sin embargo, tiene una explicación. En su denuncia Tuanama Cachique, expresa que para ser excluido de la causal de nepotismo solo el trabajador tendría la condición de permanente o nombrado. Pero, alega que en el caso de Jenner Rojas, es solo un trabajador por el sistema de Contrato de Administración de Servicios CAS.

RESPONDE EL GOBERNADOR

Al ser puesto en conocimiento de la denuncia el gobernador regional reconoció a Robert Rojas, como cuñado suyo. Sin embargo, señaló que trabaja en dicho sector más de nueve años, “el consejo ha evaluado, yo no tengo problema él trabaja años como contratado, no es que en mi gestión lo estoy contratando”, respondió el gobernador. Es decir, se trataría de un caso en donde la autoridad regional no habría tenido participación para la contratación de alguien que desempeña servicios mucho antes de ingresar con el máximo cargo en el gobierno regional de Ucayali.