El tráfico de fauna en Pucallpa es uno de los más altos en Perú. En octubre 2015 se dio un gran avance en la lucha contra este tráfico, cuando el entonces mercado de Bellavista, donde se ofrecía cientos, hasta miles de animales silvestres, vivos o muertos para la venta diaria, fue clausurado y destruido por la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo. Aunque ese acto no fue con la intención directa de luchar contra el tráfico de fauna, sino en general contra la ilegalidad de ese mercado informal, fue definitivamente el más importante avance a nivel nacional en favor de la fauna silvestre. Millones de vidas fueron salvadas solo por el cierre de ese mercado ilegal que fue controlado por mafias de traficantes de diferentes tipos de contrabando. Sin embargo, tenemos que entender que una de las funciones de las autoridades ambientales es luchar contra el tráfico de fauna, específicamente la Dirección de Gestión Forestal y Fauna Silvestre (DEFFS), la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) y el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR), las cuales no estuvieron involucradas en esa importante acción edil y sus esfuerzos y acciones para proteger la fauna en Ucayali quedaron casi nulos. CARNE DE MONTE EN ELMINORISTA Cuando los traficantes de animales silvestres están buscando donde instalarse de nuevo, entrando en pequeños grupos a muchos de los mercados en Pucallpa en busca de lugares seguros para organizarse de nuevo y desde allí ofrecer su mercancía ilícita, se resalta que esto es en parte debido a la falta de control en los puertos y carreteras y, cabe mencionar, que el tráfico de fauna hacia y desde la ciudad sigue igual; la única cosa que ha venido cambiando es que la oferta de fauna dentro la ciudad no es tan abierta ni en tan gran escala como antes. Es bastante claro que no hay suficiente acción de las autoridades en temas de control del tráfico de fauna. Miremos por ejemplo el caso de la región San Martin, donde el tráfico de fauna es mucho menor, aun así hay intervenciones diarias en temas de fauna, no solo en control, también en sensibilización de la población, en establecimiento de centros de rescate y mucho más. Pero en Ucayali todas estas actividades ocurren raramente. Algunas veces pasan muchos meses entre las intervenciones dirigidas especialmente para el rescate de fauna. Además, en varias oportunidades hemos tenido que denunciar a funcionarios públicos por la entrega de fauna a gente privada, aparentemente sin considerar las leyes vigentes. Denuncias que han sido archivadas o ignoradas. Durante todas las visitas a Pucallpa, encontramos una gran indiferencia por parte de las autoridades, y las intervenciones que han ofrecido, en base de nuestro trabajo de inteligencia, en donde se identificaron puntos claves de tráfico, fueron canceladas una tras otra, sin explicación satisfactoria. Sin embargo, la población local, la prensa, los colegios y escuelas parecen estar mucho más sensibilizados en el tema del tráfico de fauna que las autoridades regionales y nacionales, criticando constantemente a las autoridades por hacerse los de la vista gorda sobre este negocio ilícito y cruel. Así que junto con la población ucayalina hacemos un llamado a las autoridades a despertar, a salir de sus oficinas, dejar al lado la burocracia, las conferencias y estrategias escritas y salir a las calles a luchar contra uno de los negocios ilícitos más crueles y dañinos que sufre Perú.