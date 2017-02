Seis mujeres shipibas de Iparía, Masisea, Padre Márquez y Yarinacocha contaron su desgarradora historia tras ser esterilizadas bajo engaño. Los nombres de algunas figuraban en la lista para efectuarle chequeos médicos o recoger vitaminas (pero en realidad esterilizar era el propósito), otras fueron ligadas al dar a luz. Todo ello sucedió durante el gobierno de Alberto Fujimori. Dina Pangosa Vásquez, tercer grado de primaria, fue esterilizada en el año 1997 cuando tenía 37 años, el modus operandi fue el engaño y su captor el puesto de salud de Santa Rosa – Vista Alegre de Pachitea. “Fueron a buscarme hasta mi casa en bote trabajadores del puesto de salud de Santa Rosa, me dijeron que vaya con ellos para consulta médica y chequeos que a los autorizados les ponían en su lista, en mi grupo de señoras éramos dos shipibas, yo y la señora Gloria el resto eran mestizas. Me dijeron que me eche en la camilla, yo me eché porque pensé que esa para la consulta, yo pensé que por eso entraba a la sala de operaciones”, contó. Siguió “Me dijeron aquí échate y me pusieron la inyección sin decirme nada…, y nada más me recuerdo, no sé qué me pasó. Nadie me explicó lo que iban a hacer. Después vino una enfermera y le dije aquí me duele, yo no podía caminar sola, con mucha calma me dijo que me hicieron un corte para no tener más hijos… me dijo nuevamente nunca más podrás tener hijo porque te hicieron una ligadura. Nunca pensé que me iban hacer eso, me sentí muy mal, si hubiera sabido nunca hubiera ido al centro de salud”. Lucia Zumaeta López natural de la comunidad San Francisco, la cesárea y ligadura a la que fue sometida a la misma vez ocurrió en el año 1998 en el Hospital Amazónico de Yarinacocha. Y cuenta “Iba a dar a luz, estaba muy mal, todo mi cuerpo estaba hinchado, no soportaba más el dolor. A mí no me han avisado de la ligadura, yo no sabía, así ha sido”.

Entre lágrimas prosiguió su historia “Como nosotros no sabíamos mucho no pudimos denunciar, seguir adelante. Así ha sido, hay muchas cosas pero como nosotros no sabemos no hacemos nada”. Similar daño sufrió Nilda Rojas Martínez en 1999 en el mismo hospital. Ella vivía en la comunidad Teodoro Binder I, a los 37 años le ligaron sin su consentimiento. Ella cuenta el suceso que le tocó vivir. “Yo sola me he ido porque tenía presión alta, sentía algo en el pecho pensaba que iba a convulsionar, la doctora me dijo que tenía que quedarme porque no bajaba la presión, que tenía que pasar a operarme”. Contó que antes de entrar a la sala de operaciones le hicieron fi rmar un papel “… Yo pensé que la firma era para la cesárea. Me puse muy triste, mi hijo, solo tengo un hijo varón, yo pensé que iba a tener dos varones, hasta ahora me siento triste…”. Con lágrimas recordaba los episodios de su vida “Al día siguiente de la operación falleció mi niño, se lo entregaron a mi mamá y mi papá preparó un pequeño ataúd, donde velaron a mi hijo”. Agregó en su historia que la enfermera le dijo que le hicieron una ligadura, narró que se sintió triste porque no estaba de acuerdo. En la historia clínica de las dos últimas mujeres que cita este informe no fi gura registró alguno donde se muestre que aceptó una esterilización, ni menos un consentimiento informado, hecho que refleja que actuaron en contra de su voluntad. “Desde Santa Clara me fui a la posta de San Francisco porque no había medicinas para curar mi hemorragia, de ahí me pasaron al hospital Amazónico, no me dijeron nada, no sabía nada, me llevaron a la sala de operaciones pensé que era para mí hemorragia. Me amarraron y pusieron una inyección después desperté al preguntarles a las enfermeras y dijeron que ya no puedes tener más hijos, ya tienes suficientes…”, esta es la historia de Lidia Rodríguez Gonzáles, quien contó también que a su madre le hicieron lo mismo en el hospital. Juliana Lomas Cauper, ligada en el centro de salud de Iparía cuando tenía 33 años. El hecho sucedió en 1997 y hoy cuenta “Me dijeron que fuera para que me diera ropa, víveres y dinero… en el centro no nos dijeron nada, no nos han dicho lo que nos van a hacer, solamente me quedé temblando, les preguntaba y no me decían nada, me echaron en la camilla yo no quería hacia fuerza… apagaron la luz, me pusieron una inyección yo grite”. Contó también que “cuando regrese a mi comunidad el enfermero Domingo recién me avisó que me habían ligado, me puse triste. En la comunidad me dijeron que voy a sufrir toda la vida por esto que me han hecho”. En aquel año de 1999, ella vivía en la comunidad Caimito en Masisea, tenía 36 años. Virginia Vásquez Mejía es su nombre y hoy sufre tras haber sido ligada sin su permiso. “En el hospital nos dijeron que habíamos venido para la ligadura, yo no sabía que era para eso en mi lista había varias, de las 5 señoras una se escapó nos dijeron que para pasar consulta debíamos de ducharnos y nos dijeron para ponernos bata y nos pusieron en fila. “Cuando estaba adentro para la operación una señora me contó que eso era para no tener más hijos nosotras ya estamos encerradas y no podíamos salir me asuste no se podía escapar me puse mal estaba triste. Yo he sido la última, vi que todas estaban como muertas, pálidas y quería escapar cuando despierto he visto que no estaban las mismas que habían otras señoras mestizas llorando. He llorado mucho pensé que iba a morir cuando le pregunte al enfermero dijo, eso les hicieron a ustedes en reemplazo de las que se habían escapado. Una señora que estaba en lista murió después de hacerle la ligadura sentía mucho dolor así murió se llamaba Mercedes Cruz.