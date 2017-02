En la Corte Superior de Justicia de Ucayali, se acaba de instalar una sala de audiencias para los juzgados civiles, único en el país, instalado en el segundo nivel de la Corte Superior de Justicia de Ucayali, informó el presidente, Wilder Moisés Arce Córdova. La instalación de esta sala de audiencias permitirá no solo la oralidad y la in- mediatez, sino también que las causas se resuelvan en el mismo día en que se realiza la audiencia pública, en algunos procesos. Añadió también que a los abogados les permitirá mayor oportunidad de trasladarse a otras labores. Detalló que el abogado no presentará nada por escrito, sino que de manera oral realizará sus pedidos, es más no será necesario la fi rma de ninguna acta, porque todo quedará en registro. Otro aspecto que resalta la creación de esta sala de au- diencias para los juzgados civiles es que a través de USB el abogado pueda acceder a una copia magnética del audio, de la audiencia realizada. Arce Córdova, subrayó que se trata de la sala de au- diencia para juzgado civil único a nivel nacional, que fue instalada sin la necesidad de presupuesto adicional, sino adecuada en la propia infraestructura. Anunció además que estando consciente que las causas civiles generan una carga judicial, realizará a partir del mes de marzo audiencias maratónicas. Sin embargo, dijo que esta dinámica judicial en los casos civiles, le darán un comportamiento de mayor transparencia. Explicó que contrariamente cuando un caso de extiende se presta a suspicacias desde la problemática de notificaciones. OJO A LOS SECRETARIOS Arce agradece a los abogados y al público que denuncian a los secretarios y auxilia- res en cuanto sean testigos de irregularidades de cualquier índole. Uno de los reporteros le informó haber sido testigo cuando un secretario judicial le dijo a una abogada que una audiencia sería reprogramada y ante la insistencia de la abogada para que sea notificada, el secretario le dijo que no era necesario y sin embargo, cuando la letrada se retiró la audiencia se realizó sin con- tratiempos. En ese sentido dijo que le pondrá mayor cuidado hasta lograr que en la Corte de Ucayali, exista una justicia no solo transparente sino en igualdad para todos. “Si bien es cierto es un ideal, sin embargo, tenemos que aproximarnos hacia ese propósito”, comentó.