ATALAYA. Masiva concurrencia en el hospital de la ciudad en su segundo día de atenciones con médicos especialistas quienes ya están realizando intervenciones quirúrgicas. A pesar de las intensas precipitaciones pluviales, la asistencia de la población no se hizo esperar, gente de diferentes barrios y juntas vecinales acuden muy temprano para acceder a las especialidades de cirugía, medicina interna, ginecología, pediatría, osteopatía, etc. Decenas de madres acuden a la especialidad de pediatría, “existen casos que requieren de un pediatra, el centro de salud ya debe tener uno de forma permanente” comentan las usuarias. La médica Rocío Cabezas por su parte recomendó a los pacientes no esperar los últimos días de la campaña médica y así evitar las largas colas.