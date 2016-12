Los comerciantes del Campo Ferial de Yarinacocha, autorizados -para la venta de fuegos pirotécnicos en estas fiestas de Navidad y Año Nuevo- por la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (SUCAMEC), denunciaron que inescrupulosos continuarían vendiendo pirotécnicos detonantes en el centro de la ciudad y alrededores. “Pareciera que las autoridades no se dan cuenta de la peligrosidad que está cayendo en la mano de los niños, las cebollas, mamarratas, rata blanca, Guty, rascapiés y tronadores, entre otros, son detonantes y puede hasta mutilar alguna parte del cuerpo de los niños”, dijo. “La SUCAMEC sólo permite la comercialización de pirotécnicos de luces como las tortas que luego de encenderse brindan un espectáculo en el cielo, no está en contacto directo con los menores”, aseveró Octavio Uberto Saavedra Málaga, representante legal de Lizjim. Dijo además, que también habrían detectado algunos puntos donde incluso se mostraría una autorización por parte de SUCAMEC y credenciales de manipuladores. “Queremos informarle al público en general que nosotros somos los únicos autorizados para la comercialización de estos productos, que no se dejen sorprender creyendo que tienen autorización y por lo tanto los productos que compran también”. Invitó a la población a visitarlos en el Campo Ferial de Yarinacocha, en donde además enseñarán a los compradores a manipular los productos que adquieren, y evitar comprar productos que pueden empañar las festividades de navidad que signifi can unión y paz.

SV