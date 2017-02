El sargento Jorge Sanjinez Lenz recibió la orden de Caballero de la Legión de Honor francesa por su participación en las luchas por recuperar Holanda, Bélgica y Francia de las tropas alemanas Nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Este es solo uno de las decenas de reconocimientos que ha recibido a lo largo de su vida tras combatir entre 1943 y 1946 en las filas del ejército belga al mando del coronel Jean-Baptiste Piron en uno de los batallones que desembarcó en las costas francesas de Normandía, en Francia en el llamado Día D. Sanjinez Lenz no solamente es el único peruano excombatiente aún con vida; sino es, según algunos entendidos, el último excombatiente latinoamericano que participó durante la Segunda Guerra Mundial. Para esta ceremonia se hicieron presentes en el lugar el embajador de Francia en el Perú Fabrice Mauriès, el cónsul de Bélgica en el Perú Jan Desmadryl, el comandante general del Ejército Luis Humberto Ramos Hume, el viceministro de defensa Librado Orozco Zapata, el congresista Carlos Tubino, el gobernador Manuel Gambini entre otras autoridades. El motivo de la realización de la ceremonia fue descrita por el propio embajador como “Corregir una injusticia, Francia se desplaza hacia su ciudad, Pucallpa para entregar las insignias de la Legión de Honor” ya que este reconocimiento se brindó en el 2015 en la embajada francesa en Bruselas, capital de Bélgica a los sobrevivientes de la brigada Piron. En sus palabras, Sanjinez Lenz declaró “La guerra me trae mil recuerdos, alegres y tristes. Pido no más guerras, todos somos humanos, no somos enemigos, somos humanos. Nacimos porque Dios nos dejó nacer para vivir, no para morir”. Sobre los conflictos en medio oriente declaró “Eso es solo política no es otra cosa. Las guerras no nos llevan a nada”. Sobre sus recuerdos más tristes declaró “No solo he caminado entre cadáveres. He visto a los perros comer cadáveres, eso es terrible” se quiebra al recordar estos hechos y continúa “Perdónenme, estoy viejo y medio llorón” recuperando la compostura sonríe y reafirma su voluntad de terminar sus días en la región y que sus restos descansen aquí. Sobre la participación de Sanjinez en la guerra, el embajador de Francia reconoció sus años de juventud entregados a la libertad de Francia, Bélgica y Holanda. Así mismo destacó “Pasó de ser un combatiente a un libertador; de un hombre a un héroe”. El embajador destacó en declaraciones exclusivas para Ímpetu la labor de los peruanos en la causa de Francia libre “Después de la derrota de 1940 y de la ocupación militar de la Alemania Nazi, hubo una resistencia encabezada por el general De Gaulle y muchos peruanos apoyaron esta historia que escogieron la causa de la Francia libre. Muchos peruanos que son muy reconocidos como por ejemplo el expresidente Belaúnde Terry que fue amigo personal del general De Gaulle. Existieron muchos otros peruanos que apoyaron la causa con recursos financieros, pero, también pagando el precio de sangre como el señor Sanjinez, es la razón por la cual es más que necesario condecorarlo para reconocer esta contribución”. La Legión de Honor francesa en grado de Caballero es la segunda distinción presidencial que se le brinda ya que en el 2001, Bélgica lo condecoró con la Orden de Leopoldo II en grado de Caballero por su participación en la Brigada de Piron. Sobre ello, el cónsul Jan Desmadryl declaró “Para nosotros (Jorge Sanjinez) es muy importante porque era un voluntario y voluntario es una cosa extraordinaria. Voluntario para ir a una guerra al otro lado del mundo, solamente ese hecho ya es una cosa especial. El hecho que él se uniera al ejército belga es una cosa mucho más especial. Tenemos que ser honestos, el ejército belga no era el más grande ni más famoso del mundo. Eso demuestra que él fue por una causa y cumplió su labor de una manera estupenda” así mismo el cónsul destacó “Estamos muy agradecidos por sus acciones heroicas, porque lo que ha hecho es increíble y todavía con sus 100 años es una cosa espectacular”.