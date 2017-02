ÁNGEL AUGUSTO LÓPEZ PANDURO

Dado que el gobierno de Pe- dro Pablo Kucynski decidió replantear el proyecto de masifi cación del gas natural en el que está incluido Uca- yali (ÍMPETU 16 de febrero pág. 13; El Peruano, 4 de fe- brero, pág. 42 Normas Le- gales), me parece oportuno persistir en una propuesta: lo más justo para los ucaya- linos es que el gobierno cen- tral ejecute un proyecto que tenga sostenibilidad en el tiempo y que sirva efectiva- mente para el desarrollo de nuestra región. No será fácil, pero no es imposible. Sólo es necesaria la voluntad y decisión de to- dos y la voluntad política de nuestros gobernantes, pues solo falta exigir a la empresa que nos determine un precio de venta, nada más.

PROYECTO MASIFICACIÓN

En aplicación del Objeti- vo 7 de la Política Energética del Perú 2010-2040: Desa- rrollo de la Industria del Gas Natural, aprobado mediante D.S. N° 064-2010-EM, el 2 de octubre del 2014, mediante R.S. 053-2014-EF, se incorpo- ró al Proceso de Promoción de la Inversión Privada, a cargo de Proinversión, el pro- yecto “Masifi cación del Uso de Gas Natural – Distribución de Gas Natural por Red De Ductos en las Regiones de Apurímac, Ayacucho, Huan- cavelica, Junín, Cusco, Puno y Ucayali” (Masifi cación Cen- tro Sur).

OBJETIVO DEL PROYECTO

Diseñar, financiar, construir, operar y mantener sis- temas de distribución de gas natural por red de ductos en las ciudades Andahuaylas, Abancay, Huamanga, Huanta, Huancavelica, Huancayo, Jauja, Cusco, Quillabamba, Juliaca, Puno y Pucallpa, de las regiones mencionadas. Al término de la concesión, los sistemas serán transferidos al Estado peruano. DESCRIPCIÓN El Proyecto consiste en que el inversionista prestará, en el marco del contrato de concesión que se suscriba, el servicio de distribución de gas natural para los diversos usuarios, para lo cual deberá implementar la infraestructura indispensable para prestar dicho servicio en cada una de esas ciudades. La infraestructura mínima que deberá levantar en cada una de ellas, será: • Estación de recepción y regulación principal • Red de acero de alta presión • Estaciones de regulación distritales • Red de polietileno de media presión.

El inversionista podrá contar con suministro de gas natural mediante tecnologías como el gas natural comprimido (GNC), gas natural licuefactado (GNL) y/o directamente mediante infraestructura de ductos conectados a un determinado sistema de transporte o de producción. El área de influencia y el uso de la infraestructura para el proyecto estará en el ámbito de las regiones y ciudades aludidas, con una in- versión aproximada de US$ 300 millones. ATRACTIVOS PARA EL INVERSIONISTA El adjudicatario tendrá acceso a las facilidades que otorga la ley peruana, tales como convenios de estabilidad jurídica, devolución anticipada de impuesto general a las ventas (IGV), en- tre otros. ENTIDAD SUPERVISORA Le corresponde al Organismo Supervisor de la In- versión en Energía y Minería (Osinergmin) la supervisión para este proyecto de Masificación Centro Sur. Por iniciativa del pueblo organizado de Padre Abad y gestiones de la Dirección Regional de Energía y Minas de Ucayali y en atención a la solicitud del presidente de la Región Ucayali mediante oficio 143-2015-GRU-P del 24 de febrero del 2015 y del alcalde provincial de Padre Abad se incluyó a dicha provincia en el Proyecto de Masificación del Gas Natural, mediante oficio 432-2015-MEM-DGH del 14 de abril del 2015, cuyo sustento técnico económico se encuentra en el Informe N° 002-2015/PROINVERSION/ DPI/SDGP/JPHI.01, indicando el resultado de la evaluación como una de las localidades en las que se iniciaría el sis- tema de distribución por red de ductos del gas natural, en la cual se indica la factibilidad de dicha incorporación, considerando la existencia de un ducto utilizado para el abastecimiento de la Central de Generación Eléctrica Ter- moselva SRL, del cual se podría implementar una derivación para iniciar el sistema de distribución porductos de dicha provincia. De igual forma, dado que actualmente las reservas de gas natural del Lote 31-C vienen siendo explotados por la empresa Aguaytía Energy del Perú SRL, ubicado en Padre Abad, esta provincia obtiene la condición de zona productora.

LA PROPUESTA CAMISEA

Sin embargo, a pesar de ello, por parte del Ministerio de Energía y Minas del gobierno de Ollanta Humala y su ministra María Ortiz, tan solo porque la empresa explotadora viene exigiendo a través de un proceso arbitral la rebaja del pago de regalías, optaron por definir que la fuente de abastecimiento de Ucayali sea el Lote 88-Camisea con gas natural comprimido(GNC); es decir transportado en camiones cisternas desde Ayacucho, ya que la empresa aduce que no puede defi nir precio mientras no concluya dicho arbitraje. Sin embargo; en la actualidad vienen cobrando a la empresa Termoselva SRL 2.4 dólares el MMBTU para la generación de energía eléctrica, la misma que es vendida y transportada por Eteselva hasta Paramonga para su conexión al Sistema Eléctrico Nacional. En ese sentido, los ucayalinos no tenemos opción a beneficiarnos de la explotación del gas de Aguaytía-Curimaná, menos a tener un desarrollo económico social sostenido, a pesar de contar con abundante gas para muchos años que, con decisión política y unidad de nuestras autoridades, podemos lograrlo.

AGUAYTÍA Y SUS VENTAJAS

Las ventajas comparativas de considerar un proyecto de masificación con fuente de abastecimiento del Lote 31-C para Ucayali, es bastante diferenciada con relación a la consideración del gobierno central de abastecernos con el gas de Camisea, ya que la única posibilidad de transporte es a través de camiones cisternas, mientras que con nuestra propia fuente tenemos la ventaja de que ya contamos con toda una infraestructura básica (gasoducto) desde el pozo hasta la ciudad de Pucallpa, donde solo quedaría por instalar las redes de ductos hacia los domicilios y demás consumidores. Otra ventaja importante es que, según los informes técnicos, tan solo con el compromiso de Aguaytía Energy de dotarnos con 1 MMPC de gas natural, inicialmente podremos atender a un promedio de 50 mil viviendas, en tanto que con el gas natural de Camisea solo se podría atender a 14 mil viviendas. La situación actual sobre las observaciones e investigaciones que acontecen en el proyecto del Gasoducto del Sur y otros, como el de la masificación del gas en el sur, se verá con mucho retraso, lo cual implicaría otra postergación. Sin embargo nosotros, al contar con nuestra propia fuente, que es el Lote 31-C, tenemos todas las condiciones y suficiente reserva para que los ucayalinos podamos consolidar y afirmar un desarrollo sostenido y asegurar el futuro de las generaciones venideras.

CONCESIÓN REGIONAL EXCLUSIVA

Sugerimos al GOREU persistir en la exigencia de pedirle al gobierno de PPK considere a los ucayalinos para otorgamiento de Concesión Exclusiva de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos para Ucayali. Ello, debido a que técnica, económica y legalmente está sustentada su implementación, no solo del proyecto de Masificación del Gas Natural a Través de Ductos, sino también por ser productores y generadores de energía, insumos básicos para el desarrollo. Para implementar una Concesión Exclusiva Regional para Ucayali, dentro del concurso de Proinversión, es suficiente que el concur- so impulsado por Proinver- sión se divida en 2 ítems de concurso, uno para Ucayali y el otro para el resto de las regiones. Asimismo, es necesario continuar y culminar las gestiones entre Aguaytía Energy y Proinversión para lograr la fi rma del contrato de suministro de gas natural de al menos 5 MMPCD a precio justo, similar al precio que Aguaytía vende a Termoselva (pendiente desde abril del 2014), antes que el gobierno emita el decreto su- premo con el que validaría la venta de activos de Aguaytía Energy. También sugerimos al GOREU tomar una posición firme y no permitir al gobierno central la renovación del contrato con la empresa operadora en la explotación del Lote 31-C, que indefectiblemente debe culminar el año 2024.