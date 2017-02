LIMA. Tenemos que poner por delante el bienestar de los estudiantes y su derecho a una educación integral, desarrollada en un ambiente libre de violencia que los haga ciudadanos plenos en una sociedad democrática, afirmó el presidente del Consejo Nacional de Educación, (CNE), Hugo Díaz. Aseguró a las familias de todo el país que se encuentran preocupadas por el tema de enfoque de igualdad de género en el currículo nacional que este no interferirá con el derecho de educar a sus hijos. “Sabemos que muchas familias promueven la valoración de la persona por encima de toda diferencia, evitan el desarrollo de prejuicios de cualquier índole y fomentan la no discriminación y la igualdad”, comentó. Sin embargo, reconoció, no todas actúan de esta manera y el sistema educativo tiene que contribuir a derribar barreras y valorar la diversidad para lograr una sociedad democrática, solidaria, justa y más humana. Díaz precisó que la igualdad de género en el nuevo currículo nacional es un enfoque transversal que obedece a la constatación de que existen brechas de oportunidades entre varones y mujeres, algunas de las cuales pueden y deben ser reducidas desde la escuela. El CNE hizo un llamado al Ministerio de Educación e instituciones de formación pedagógica para que comuniquen adecuadamente los mensajes centrales de estas políticas, desarrollen materiales educativos, modelos de sesiones de aprendizaje y capacitaciones. “Estas acciones deben dirigirse a padres de familia y a docentes de todos los niveles educativos y de todo el país”, afirmó.