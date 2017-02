Los 29 casos positivos detectados de leptospirosis, 22 se dieron en el mes de enero del presente año y 7 corresponden a diciembre del 2016, informó el médico veterinario responsable de la Estrategia Sanitaria de Zoonosis del Hospital Regional de Pucallpa, George Hiroshi Pérez Bastidas. El galeno señaló que los pacientes llegan por referencia al hospital, registrándose que 9 pertenecen a Manantay, 7 a Callería, 4 a Yarinacocha, 1 a Honoria e igual número a Masisea. Esta enfermedad infecciosa que se transmite de los animales al ser humano la registraron personas de 20 años a más, la susceptibilidad a la bacteria pudieron haberla contraído por las actividades que realizan, tales como trabajos agrícolas o a consecuencia de proceder a la limpieza del drenaje de sus viviendas. Pérez Bastidas, informó que la leptospirosis es una bacteria que está alojada en los riñones de las ratas y es expulsada a través de su orina. “El contagio se da cuando el animal pudo haber depositado su micción en los alimentos o los reservorios de agua que no estuvieron protegidos. “El animal busca el alimento y en el lugar donde lo encuentra procede a orinar dejando allí la bacteria”, es lo que alertó el profesional quien además indicó que el mal hábito de no hervir el agua ni desinfectar los alimentos o recipientes de agua hace que las personas estén expuestas al contagio al ingerir los alimentos y líquidos contaminados. El médico veterinario remarcó que los síntomas se manifiestan de manera similar a la del Dengue, la Malaria, a la Hepatitis por las intensas fiebres, y al producirse la ictericia que es la que da un color amarillento en la piel y el globo ocular (vista). Por ello cada paciente pasa por un proceso de descarte de las enfermedades citadas. Cabe señalar que “las temporadas de lluvias, hicieron que los distritos estén desprotegidos porque los canales o drenajes de agua rebalsaron y las ratas salieron a buscar otros nidos y más alimentos, acercándose así más a las viviendas cercanas a los canales de agua, lugar donde dejaron su orina y excremento generándose accidentalmente que una persona injiera los productos no aptos para el consumo humano. En el caso de los niños explicó que al haber inundaciones o pozos productos de las lluvias, ellos tienden a jugar y al tener una herida o lesión y al estar el agua infestada por la bacteria podría ingresar de esa forma a su cuerpo y convertirse en portador de la enfermedad, explicó. El tratamiento depende del nivel de avanzada la enfermedad, al estar en una fase inicial puede requerir atención médica ambulatoria entre 5 a 15 días, caso contrario el enfermo deberá ser hospitalizado. La recomendación que dio el médico a la población es hermetizar el ingreso de los roedores a las viviendas, tapar los envases donde se almacena el agua, proteger los alimentos que están en la mesas y los estantes, así mismo en el caso de las mascotas que al dejan restos de alimentos en sus platos de comida, estos son ingeridos por las ratas generándose así el contagio de los animales domésticos y éste al tener contacto con su dueño también puede transmitir la enfermedad a través de la orina.