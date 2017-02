El nombre de Agripina Saboya de 65 años saltó en medio de la investigación que diario Ímpetu realiza sobre el cobro de un préstamo que Banco Azteca viene realizando a la psicóloga Diana Beatriz Huayunga Mattos quien declara y prueba nunca recibió y que hoy por hoy la tiene en todas las centrales de riesgo del país. Agripina, en este contrato que según el Banco Azteca se celebró entre la psicóloga y la entidad financiera, figuraba como el aval del préstamo de dos mil soles que supuestamente Diana Beatriz retiró en efectivo dejando nada más y nada menos que el título de propiedad de una vivienda suya. Así como lo lee. Según el contrato que Huayunga Mattos ha denunciado por falsificación, Agripina puso un terrero suyo como aval de un préstamo de dos mil soles, algo que cualquier persona que haya pasado por una entidad financiera sabe que es irrisorio. La primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Moyobamba, a pedido de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Yarinacocha, tomó las declaraciones de Agripina Saboya, las mismas que deja peor plantado aún al exfuncionario de Banco Azteca Miguel Ángel Dávila Ramírez y a la misma entidad bancaria. En su declaración Agripina Saboya dice claramente que a Diana Beatriz Huayunga Mattos “No la conozco ni de vista” así como tampoco conoce a Miguel Ángel Dávila Ramírez, extrabajador del Banco Azteca. Líneas más abajo Agripina declara “nunca he concurrido al Banco Azteca de Yarinacocha” ¿Cómo entonces llegó el título de propiedad de su vivienda a manos de esta entidad financiera? Agripina brinda la respuesta “En Pucallpa presenté copia de mi título de propiedad, copia de mi DNI y recibo de luz”. Estos documentos fueron ingresados para solicitar un crédito que pagó adecuadamente y del cual el Banco Azteca realizó cobros indebidos por lo que Agripina Saboya denunció ante INDECOPI y terminó ganando la demanda. Agripina finalizó sus declaraciones con una fuerte frase “Quisiera que ya no me estén molestando ya que yo no sé nada de los problemas que habría en Yarinacocha”, efectivamente, hoy Agripina reside en la región San Martín.

EL GERENTE

Como parte de las investigaciones, el actual gerente de Agencia del Banco Azteca en Yarinacocha Vidal Alexander Macedo Gonzáles declaró para la fi scalía confi rmando mediante una apreciación personal gran parte de las sospechas generadas en torno al caso de Diana Beatriz. Y es que, pese a que los hechos no ocurrieron bajo su gerencia, debe responder ahora y facilitar las investigaciones para lograr determinar las responsabilidades en este caso por el que Banco Azteca insiste en cobrar y mantener en las centrales de riesgo a Diana Huayunga Mattos. Sobre la prueba biométrica que Banco Azteca, como e n t i d a d banca r i a , p r e t e n d e desconocer ya que aún s u s t e n t a que existe un contrato fi rmado y sellado por Diana Beatriz, el gerente de agencia dec laró “El sistema arrojó que la huella digital y la fotografí a que aparece en el sistema registrado para el otorgamiento de crédito no corresponde a la persona de Diana Beatriz Huayunga Mattos”. Así mismo confi rmó que el asesor encargado del trámite de un crédito es el responsable del ingreso de la información al sistema, así como verifi car que la persona que se apersona a la entidad es el mismo que su DNI, en otras palabras, que el ex funcionario del Banco Azteca Miguel Ángel Dávila Ramírez sería el único responsable de la formulación del crédito por el que hoy en día Diana Beatriz es una paria del sistema fi nanciero. Finalizando su declaración, Macedo Gonzáles dijo “en este caso, creo que sí hubo una situación de suplantación de persona” así mismo declaró que recién desde el 2016, las huellas digitales que toman en la entidad fi nanciera se encuentran vinculadas con la base de datos de la RENIEC. Las defi ciencias en los protocolos de seguridad saltan a la vista como granos de sal entre limadura de hierro. ¿Cuán seguros están los actuales clientes del Banco Azteca de no pasar por lo que hoy atraviesa esta joven psicóloga a quien se le siguen cobrando más de 17 mil soles entre el monto y los intereses de un préstamo que jamás recibió?

IDENTIFICADO

Luego de continuar con nuestra investigación llegamos hasta el presunto rostro de Miguel Ángel Dávila Martínez. Presentamos ante Diana Beatriz la fotografí a que se encuentra en este informe e inmediatamente lo reconoció como aquel trabajador a quien en su momento le entregó los documentos que iniciaron todo este calvario. Alertados porque en su información personal de sus redes sociales indicaba ser Promotor en CrediScotia Financiera S.A. nos apersonamos hasta la sede en donde logramos verifi – car in situ que Dávila Martínez no se encontraba dentro del establecimiento. Así mismo nos entrevistamos con Carlos Enrique Bisetti Peña, Gerente de la Agencia de Financiera CrediScotia quien indicó que no podía brindar declaraciones a priori pero quien agradeció la visita y remitió en nuestra presencia un correo a su central para investigar si es que existió algún tipo de presencia directa o indirecta dentro de la entidad fi nanciera.

¿CONCILIAMOS?

En horas de la tarde de ayer nos informamos que representantes del Banco Azteca se comunicaron con Diana Beatriz para solicitarle sentarse a conversar y conciliar sobre los ‘problemas’ que venía atravesando a raíz de este préstamo fantasma que recibió. Precisamente no fueron pocos los ‘problemas’ que le generó el famoso préstamo fantasma ya que Diana no es sujeto de crédito bajo ninguna modalidad ya que está califi cada en el más alto rango deudor en todas las centrales de riesgo del país. Así mismo queda en el aire el tema de la supuesta falsifi cación de documentos que habría ocurrido al interior de la entidad fi nanciera para poder generar el préstamo que ha hundido crediticiamente a Diana Beatriz. No son pocos los ‘problemas’ a conciliar. Es válido reconocer la intención de Banco Azteca para conciliar. Un poco tarde, 3 años y 8 meses; pero, si es que en algo se puede solucionar este calvario que atravesara desde los 21 años, esta joven, la mesa de diálogo siempre estuvo lista, quien se negó y permaneció reacio en su posición fue, hasta el momento, el Banco Azteca