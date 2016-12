La estrella de pop George Michael “falleció en paz en su casa”, informan medios internacionales. El cantante británico George Michael, ícono de la música pop en las décadas de 1980 y 1990, falleció este domingo a los 53 años, según confi rmó su publicista y la policía británica. La policía de Thames Valley indicó que el servicio de ambulancia asistió a la propiedad de George Michael en Goring en Oxfordshire a las 8 a.m. del día de hoy. Además, agregó que no hubo circunstancias sospechosas relacionadas con su muerte.

En un comunicado de prensa, el publicista de la estrella dijo: “Es con gran tristeza que podemos confi rmar nuestro amado hijo, hermano y amigo George falleció en paz en su casa durante el período de Navidad”. “La familia pide que se respete su privacidad en este momento difí cil y emocional. No habrá más comentarios en este momento”, añadió. Michael, nacido en Londres y cuyo nombre real era Georgios Kyriacos Panayiotou, vendió más de 100 millones de álbumes durante una carrera musical de casi cuatro décadas.