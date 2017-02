El candidato a la alcaldía del distrito de Monte Alegre – Neshuya, por el Movimiento Independiente Regional Cambio Ucayalino, Francisco Márquez Fernández, fue sentenciado por el delito de Tráfico Ilícito de Drogas (TID); sin embargo no consignó este dato en su hoja de vida. La unidad de investigación de ÍMPETU constató esta información y por propia versión de Márquez Fernández, se confirmó que purgó condena por narcotráfico. Mediante expediente Nº 2004-040, la Primera Sala Penal de Ucayali, presidida por el vocal Edgar Padilla Vásquez, lo sentenció el 7 de abril de 2005. El candidato del “Cacao”, fue condenado a 5 años de cárcel efectiva y al pago de 3 mil soles por reparación civil; sin embargo por un beneficio penitenciario en el año 2007, salió con semilibertad con la obligación de firmar mensualmente el libro de condenas en el Juzgado de Campo Verde. Esta sentencia fue concluida el 22 de abril de 2009. HOMBRE DE CONFIANZA DE GAMBINI Al salir en semilibertad en el 2007, Francisco Márquez, pasó a ser funcionario de confi anza del entonces alcalde distrital de Irazola y hoy gobernador regional de Ucayali, Manuel Gambini Rupay. En ese entonces le dio el cargo de tesorero de la municipalidad, donde también tuvo que responder ante la justicia. Ahora representa a la organización política de Gambini como candidato a la alcaldía de Monte Alegre, cuyas elecciones se efectuarán el 12 de marzo. Pero esta condena no es lo único que rodea a Francisco Márquez y Manuel Gambini. El 15 de abril de 2014, ambos fueron denunciados ante la Fiscalía de la Nación y la Procuraduría Pública por el presunto delito de lavado de activos provenientes del narcotráfi co y la corrupción. La denuncia fue interpuesta en aquel entonces por Celso Pardave Beraún, cuando Gambini era candidato al Gobierno Regional de Ucayali, además incluyó a Luis Briceño Jara y Francisco Márquez Fernández, gerente municipal y tesorero de la Municipalidad de Irazola en aquel entonces. Sobre esta denuncia, la agencia de noticias Inforegión, en ese tiempo añadió, “los denunciados muestran signos de riqueza que no justifi carían con los magros sueldos que ganan como funcionarios, quienes estarían adquiriendo propiedades por medio de sus familiares y personas de confianza, que cumplirían el papel de testaferros”.