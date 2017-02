Care Perú y la asociación civil “Ciudadanos al Día” lanzaron en Lima el “Pre-mio a las Buenas Prácticas en Prevención y Control del Zika”, con el objetivo de identificar y reconocer las iniciativas en materia de prevención y control de di-cho mal.La doctora Virginia Baffi go, directora adjunta del Proyecto Binacional Perú-Ecuador “Juntos Ante el Zika” de Care Perú, señaló que se espera replicar las iniciativas en las diferentes regiones del país y lograr su institucionalización mediante renovadas políticas públicas, contribuyendo así en la reducción de casos potencialmente fatales.Baffi go resaltó la perti-nencia del lanzamiento del Premio, en el actual contexto en que varias comunidades, provincias y regiones se encuentran en situación de vulnerabilidad, debido a las constantes precipitaciones, aumento de tempera-tura, desborde de ríos, que podrían favorecer la transmisión del virus del Zika y de otras enfermedades infecciosas transmitida por otros vectores.Mencionó que, según la información epidemiológica del Minsa, hasta la quinta semana de 2017, se detectó la infección por virus Zika en 95 gestantes, de las cuales 36 se registraron en el brote de Jaén y 59 casos en el departamento de Loreto.También indicó que según este último reporte sobre el Zika, se detectó 48 neonatos, hijos de gestantes con diagnóstico de infección por virus Zika. De ellos 35 recién nacidos corresponden a Jaén, 2 casos a Pucará, 9 de Iquitos, 2 de Yurimaguas y Punchana.“Según los últimos re-portes epidemiológicos del Minsa sobre el Zika, tenemos casos recientes de Zika en el país, aunque son pocos, no se deben descuidar las medidas de vigilancia y control, debemos continuar enfrentando el Zika con rapidez y de manera conjunta. Existen iniciativas innovadoras en varias regiones”, puntualizó Baffi go.