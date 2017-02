La psicóloga Diana Beatriz Huayunga Mattos de 25 años se encuentra en un enredo fi nanciero que la ha colocado en las líneas rojas de la central de riesgos INFOCORP y de la Superintendencia de Banca y Seguro (SBS), debido a un préstamo emitido por el Banco Azteca en junio de 2013 por 2 mil soles que a la fecha ya supera los 17 mil soles en intereses. Todo inició cuando el 17 de junio de 2013 Diana se apersonó a la agencia del Banco Azteca de Yarinacocha para solicitar información sobre un préstamo de 2 mil soles. Miguel Ángel Dávila fue el asesor fi nanciero que la atendió y le solicitó una copia de su DNI y del recibo de luz para poder evaluar su situación. De regreso a casa, Diana pensó bien su decisión y llamó a Miguel Ángel Dávila para decirle que no deseaba el crédito. Miguel Ángel le informó que este deseo debía hacerlo expreso al día siguiente al evaluador que visitaría su domicilio ya que ya le había programado en el sistema dicha visita. Diana aguardó por el evaluador todo el 18 de junio si recibir la esperada visita. Aparentemente no se inició ningún trámite, no había de qué preocuparse; pero, dos meses después, en agosto del mismo año recibió una llamada del Banco Azteca indicando que debía acercarse a realizar el pago de las cuotas del préstamo que había realizado y que venían acumulándose. Sin comprender bien esta llamada y las subsiguientes, se apersonó el 2 de septiembre de 2013 a la ofi cina en donde el gerente de recursos y cobranzas del Banco Azteca le informó que tenía un crédito por 2 mil soles y que no había cancelado ninguna de las letras ‘acordadas’ en el contrato que supuestamente ella había fi rmado y sellado con su huella digital. Desconcertada por la noticia Diana preguntó al gerente ¿Cómo es posible que tenga un crédito sin fi rmar el contrato y con una garante a quien no conoce? Es algo que el gerente no supo responder y simplemente le indicó que tenía dicha deuda y que era muy importante que se ponga al día en sus pagos para no perjudicar a su garante, Agripina Saboya Camacho quien la avaló dejando en garantía el título de propiedad de su inmueble. Creyendo que se trataba de un mal entendido que terminaría solucionando el banco por su cuenta dejó todo como estaba y regresó a la ciudad de Huánuco a continuar con sus estudios. Al año siguiente volvió a las ofi cinas del Banco Azteca a preguntar por qué habían vuelto a realizar las llamadas cobrando una deuda por un préstamo que ella nunca tomó, fue un 2 de setiembre de 2014 cuando un nuevo gerente del Banco Azteca le informaba a Diana que tenía una deuda de 52 semanas. Desde esa fecha empezó a enviar una serie de cartas al banco solicitando respuestas a cómo era posible que ella tenga una deuda de un préstamo que nunca fueron atendidas hasta que el 12 de agosto de 2015 fi nalmente envió una carta notarial debido a que había descubierto que se encontraba en la central de riesgo INFOCORP. Sin respuesta alguna, el 8 de marzo de 2016 Diana Huayunga interpuso una demanda ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) que fue resuelta el 13 de mayo con fallo favorable a Diana, absolviéndola por completo de la deuda y sancionando con 6 unidades impositivas tributarias a Banco Azteca por encontrarlos responsables de faltas administrativas. Con este fallo a favor, Diana decidió iniciar acciones legales contra el Banco Azteca y el 14 de julio de 2016 la primera fi scalía penal provincial corporativa de Yarinacocha decidió abrir investigación preliminar contra el Banco Azteca por delito de Falsifi cación Documentaria. En medio de esta investigación el Banco Azteca invitó a Diana Beatriz a realizar una prueba biométrica. Diana asiste el 30 de setiembre a realizarse la prueba biométrica y esta arroja un resultado que fundamentó por completo la versión de la agraviada cuando el sistema arrojó contundentemente que “La huella NO tiene correspondencia” lo que signifi – ca que no existe la huella de Diana Beatriz en el sistema del Banco Azteca. A pesar de esta confi rmación de su propio sistema del Banco Azteca que evidencia que el contrato supuestamente fi rmado y sellado con la huella digital de Beatriz es falso, el banco decidió apelar la decisión de INDECOPI argumentando la existencia del contrato y desconociendo la prueba biométrica fi rmada por el encargado de sucursal Vidal Alexander Macedo González. Un contrato que nunca fi rmó Diana Beatriz Huayunga la colocó en todas las centrales de riesgo del país ha hecho que una simple consulta por un crédito termine en una odisea donde un trabajador del Banco Azteca que aparentemente actuó de manera irregular terminó amparado por la misma institución que, lejos de purgar malos elementos, decidió enfrentar a una joven mujer que ni si quiera es cliente suya.