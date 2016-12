Por más de siete años las autoridades del Gobierno Regional de Ucayali (GOREU) y de las municipalidades tienen en total olvido al Centro de Educación Básica Especial N.º 1 Reverendo Padre Santiago Castro Lucini, que cada año alberga a noventa niños especiales. Así lo dio a conocer su directora, Sandra Luz Rodríguez Vásquez, quien agradeció a las instituciones privadas que se acordaron de los niños especiales en esta Navidad, llevándoles chocolate, alegría y regalos; más de las instituciones públicas nada. “Hacemos un llamado a las autoridades a que reflexionen; porque estos niños también tienen derecho a desarrollarse y a recibir una educación de calidad en un ambiente sano y propicio. Este es nuestro pedido al GOREU y las municipalidades”, dijo la directora.

INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD Rodríguez precisó que el CEBE tiene un proyecto para la construcción de su nueva infraestructura y esta tiene más de siete años; pese a tener un presupuesto hasta la fecha no se ha podido efectivizar la ejecución de la obra; quizá por falta de voluntad y despreocupación de las autoridades. Otro problema que les afecta es la movilidad

para trasladar a los estudiantes de bajos recursos económicos, ya que la movilidad de segundo uso que adquirieron hace veinte años está colapsada; y pese a que los padres de familia hicieron actividades para repararla no se pudo cubrir los gastos. Indicó que han gestionado una movilidad ante las autoridades; pero la única respuesta que obtuvieron es que no existe presupuesto para ellos. Por lo que reiteró que no tienen ninguna respuesta positiva ni del GOREU ni de los municipios, “nos tienen olvidados”, reiteró.

LABOR QUE REALIZAN La directora indicó que en la clausura del año escolar 2016 tuvieron 87 niños matriculados, estudiantes desde los tres hasta los veinte años, que durante toda su permanencia les enseñan a desarrollar sus habilidades básicas, para que tengan autonomía y logren ser independientes. “Tenemos muchos resultados y de eso dan fe los padres. Nuestros niños de acuerdo a su ritmo y estilo de aprendizaje van desarrollando habilidades de autonomía en: higiene, inserción a la sociedad, a la vida laboral y muchos de nuestros alumnos están trabajando a la medida de sus posibilidades”, finalizó.

ALI RODRIGUEZ