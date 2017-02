Con la realización de 5 encuentros, mañana domingo 12 de febrero continúa el torneo de la Copa Perú en la Liga Distrital de Fútbol de Yarinacocha. Será luego de la fecha debut en la que hubo poca producción en goles, por lo se espera que en esta segunda jornada los equipos mejoren y hagan más goles. May Joshín y Loma de la Molina, serán los encargados de abrir el rol de partidos programados para mañana. Estos equipos iniciarán las acciones a partir de las 8:00 am y se espera que hagan un partido atractivo. A las 10:00 de la mañana medirán fuerzas La Perla y San José. Ambos equipos perdieron en la primera fecha. A las 12:00 del día se enfrentarán Unión del Barrio y Academia. El primero perdió en la fecha inaugural del campeonato, mientras que Academia dio cuenta de Barcelona al derrotarlo por la cuenta de 2 goles contra uno. Se espera que estos equipos mejoren su rendimiento. El siguiente encuentro se jugará a las 2:00 de la tarde y estará a cargo de la UNÍA versus Barcelona que viene de perder por 2-1 ante Academia. La UNÍA por su parte sacó un alentador triunfo de 2-1 ante empergaminado Alianza Callao que no tuvo buen accionar en la fecha de inicio del campeonato que fue la semana pasada. Mañana se juega el clásico del fútbol de Yarinacocha, en este caso, los protagonistas son Atlético Callao y Alianza Callao. Siempre que se enfrentaron estos equipos, fueron partidos de grandes atractivos, esta oportunidad no será la excepción y se espera un partido de amplia disputa y de buen fútbol.