El nacimiento de su hijo lo marcará de por vida a Vadim Ananiev. El artista ruso debía volar en el avión militar Tu-154 que se estrelló este domingo en el Mar Negro. Sin embargo, la llegada de su primogénito, hizo que no pudiera viajar. “Yo no volé por razones familiares: recientemente nació mi hijo, el tercero de la familia, así que me quedé en casa para ayudar a mi esposa”, reconoció el artista a la agencia TASS. Por su parte, aún más peculiar es la historia de Roman Valutov. “Cuando pasaba por la aduana me dijeron: ‘Usted se está riendo de nosotros, ¡su pasaporte caducó en julio!’”. “Yo respondí que no lo sabía”, relató el artista ruso. “Usted no despegará”, le comunicaron las autoridades. De regreso a su casa, se enteró de la trágica noticia y comenzó a recibir numerosas llamadas de gente cercana que quería saber “si estaba muerto o no”. DOCTORA LIZA La activista y médica Elizaveta Glinka, conocida como doctora Liza, directora de la organización internacional Ayuda Justa y miembro del Consejo Presidencial ruso, se encontraba a bordo del avión Tu-154, que cayó en el mar Negro cerca de la ciudad de Sochi. Semanas antes de embarcar en el avión que debía llevarla a Siria para entregar una carga de medicamentos, pronunció un discurso en el que reconocía ser consciente de que el trabajo humanitario le podría costar la vida. “Al igual que decenas de otros voluntarios que se dedican a misiones humanitarias, nunca sé a ciencia cierta si volveremos con vida, porque la guerra es un infierno en la Tierra; y sé muy bien de qué hablo. Sin embargo, estamos seguros de que la bondad, la compasión y la misericordia funcionan mejor que cualquier arma”. Este discurso pronunciado a principios de mes deja claro que Yelizaveta Glinka no descartaba la posibilidad de que el trabajo benéfico y humanitario al que dedicó las últimas décadas de su vida tuviera un desenlace trágico. Según informó RT, viajaba con regularidad a puntos de tensión como el este de Ucrania y la zona del conflicto en Siria.