El último domingo, cientos de personas se reunieron a lo largo del conocido jirón Urubamba para celebrar una fecha más de los carnavales. Otra fecha de alegría desbordante en la que se vio, incluso, la participación de familias enteras que, siguiendo la tradición de este mes -mojar con globos de agua e incluso baldes- invitaban al festejo a quienes pasaban por el lugar y que en muchos casos sucumbían ante la diversión. Cada esquina de esta transcurrida vía era copada por grupos de jóvenes, que a su vez contaban con el resguardo y control por parte de efectivos de la Policía Nacional del Perú y serenazgo de Coronel Portillo. No había artistas sin rostros pintados, sin lluvias de globos con agua. Todos iban al mismo ritmo, la felicidad era una sola. Lo más sorprendente, fue ver el respeto tan bien empleado: quien no jugaba o pasaba por el lugar sin intención de hacerlo, no era parte del juego. Algo que debemos aplaudir, sobre todo en tiempos en los que se critica el comportamiento actual de los jóvenes y adolescentes. Fiel a su estilo, el equipo de Pucallpa Interactiva, liderado p o r Carlos Misha López, estuvo presente en el lugar y aprovechó la celebración para grabar el video de invitación con el que ya vienen promocionando el 'Carnavalazo Interactivo 2017', que se realizará el domingo cinco de marzo en las amplias instalaciones del Bijao.