Indignante. Con total salvajismo asesinaron y aparentemente violaron a una niña de tan sólo 7 años, que un día antes fue reportada como desaparecida en la comisaría de Yarinacocha. La pequeña B.M.S.T. fue reportada como desaparecida la noche del pasado viernes en el asentamiento humano Marco Ríos Pinedo, por el sector Señor de los Milagros en Yarinacocha, y fue hallada muerta al día siguiente (sábado) al interior de un local comunal con aparentes signos de tortura y violación sexual. Según dieron a conocer los acongojados familiares, la niña y sus dos hermanos de 13 y 3 años, estaban al cuidado de sus tíos y su abuela en la vivienda ubicada en el pasaje Los Ángeles Mz 26 Lt H, ya que sus padres laboran en una chacra de Puerto Zúngaro. La niña habría desaparecido a las 6 de la tarde del viernes, al no encontrarla, a las 10 de la noche, su abuela puso la denuncia. Sólo supieron de ella al día siguiente, cuando aproximadamente a las 10 de la mañana unos niños encontraron su cadáver mientras jugaban cazando pajaritos por el local comunal del asentamiento humano Villa Amocao, en donde funciona un Pronoei, que precisamente se encuentra al frente de la casa de la niña. Los padres de la menor acababan de llegar de su chacra cuando se encontraron con la terrible escena. La pequeña tenía una soguilla amarrada en el cuello, moretones en los labios y finalmente pusieron una pesada mesa sobre su cuello. Una vecina que se identifi – có como Noemí Soria Berrospi, aseguró ser la última persona que la vio con vida el viernes por la noche, cuando la niña fue hacia su venta de salchipapas, ubicada a varias cuadras de su casa. “La niña llegó toda sucia y llorosa, me dijo que uno de sus tíos la había golpeado en sus manos por pedirle un sol. Cuando ya eran las 9 de la noche una pareja (hombre y mujer) con mal aspecto, me dijeron que la llevarían a su casa, y la dejé ir porque no había quien quede en mi venta” narró la mujer. Pero esta inocente niña nunca más regreso a su casa con vida. A esta situación se suma personas del mal vivir y consumidores de drogas que rondan por la zona, indicaron los vecinos. Personal policial de la DIVINCRI, conjuntamente con los efectivos de la Comisaria de Yarinacocha y Darwin Ríos Ríos, fi scal adjunto de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Yarinacocha, realizaron el levantamiento del cuerpo de la niña para realizar la necropsia. Hasta el cierre de nuestra edición, se conoció que los resultados de la necropsia arrojaron que la menor habría muerto por asfixia mecánica, producido por ahorcamiento, asimismo no indica violación sexual. Sin embargo los familiares esperan que las investigaciones determinen a los autores de este asesinato.