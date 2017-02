El expresidente Alejandro Toledo se encontraría en San Francisco, Estados Unidos, indicó la Presidencia del Consejo de Ministros, hecho que ha sido alertado a las autoridades de ese país para su detención y expulsión. En un comunicado, la PCM indicó que ha “recibido información de buena fuente” sobre la posible ubicación en ese país del exmandatario, contra quien se ha dictado una orden de captura internacional por el caso de los sobornos de Odebrecht. “Se ha alertado a las autoridades de ese país, a través de su embajada en el Perú y de la nuestra en Estados Unidos, de la posible ubicación de Toledo Manrique. Se ha solicitado a las autoridades de EE. UU. colaborar con su detención y expulsión”, indica el comunicado. De acuerdo con las mismas fuentes, precisa la PCM, “existiría el riesgo de fuga hacia el Estado de Israel”. Las autoridades de Israel –añaden– también han sido alertadas de la posibilidad de que el referido requisitoriado intente ingresar a su país. “El Gobierno peruano seguirá haciendo todo lo necesario, dentro del marco legal vigente, para que se dé cumplimiento a la decisión del Poder Judicial”, indican. La PCM precisa también que la Interpol, con sede en Lyon, Francia, activó la Alerta Roja para la captura internacional del exmandatario en 190 países, luego de realizar las coordinaciones al más alto nivel. La mencionada alerta implica una orden de búsqueda y captura internacional del exmandatario, quien estaría involucrado en los sobornos de la empresa Odebrecht para benefi ciarla con la licitación de la carretera Interoceánica. El jueves, el juez Richard Concepción Carhuancho dictó orden de prisión preventiva por 18 meses contra el exmandatario, investigado por los delitos de asociación ilícita para delinquir y tráfico de influencias. NO REGRESARÁ POR EL MOMENTO El ex presidente Alejandro Toledo no regresará al país hasta que se resuelva la apelación del fallo judicial de 18 meses de prisión preventiva contra el líder de Perú Posible. Así lo anunció a Perú21, Heriberto Benítez, abogado del ex mandatario, acusado de recibir US$20 millones en sobornos de la constructora Odebrecht a cambio de la concesión de los tramos II y III de la Interoceánica Sur.